21 декабря 2023, 09:08

Дагестанский следователь арестован по делу о крупных взятках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках расследования дела в отношении заместителя министра МВД по Дагестану Руфата Исмаилова арестован следователь этого ведомства Абдул Абакаров.

Как информировал "Кавказский узел" 7 ноября замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были задержаны по уголовному делу о получении крупной взятки и доставлены в Москву. 8 ноября суд арестовал на два месяца Руфата Исмаилова, который заявил о своей невиновности.

Басманный районный суд Москвы арестовал следователя контрольно-методического отдела следственного управления (СУ) МВД по Дагестану Абдула Абакарова, он обвинен в получении взятки, передал 20 декабря телеграм-канал "Что там у дагестанцеV".

Абакаров был задержан 18 декабря, суд арестовал его на два месяца. Следователь является участником масштабного расследования фактов коррупции, в рамках которого ранее были задержаны замминистра МВД по Дагестану Руфат Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров, процитировал сегодня "Коммерсант" постановление суда.

С ходатайством о заключении Исмаилова под стражу в суд обратился следователь Следкома. Он заявил, что у Абакарова есть заграничный паспорт и что он может скрыться от суда, угрожать другим участникам дела, попытаться помешать расследованию и продолжить заниматься преступной деятельностью. Защита Абакарова просила суд поместить его под домашний арест, но суд счел доводы следствия обоснованными.

Абакаров обвинен в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Его дело объединено в одно производство с делом Исмаилова и Абдулгапурова, уточнило издание.

Комментариев от представителей Абакарова не поступало.

Напомним, по версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома и миллион рублей за решение о распределении бюджетных средств маткапитала.

Эпизод с превышением полномочий связан с бизнесменом Фроловым, которому обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот стал отказываться от взятых на себя обязательств, и Исмаилов и Абдулгапуров дали указания подчиненным о его уголовном преследовании, чтобы заставить его вернуть деньги.

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Примечание:

"Обыски прошли в Миноборнауки Дагестана", "Силовики пришли с обысками к чиновникам Минздрава Дагестана", "Силовики провели обыски в двух министерствах Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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