08 ноября 2023, 16:35

Замминистра внутренних дел Дагестана арестован на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве арестовал замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова по делу о получении взяток и превышении должностных полномочий. Исмаилов в суде отказался признать вину.

Как писал "Кавказский узел", управление ФСБ по дагестану сообщило о задержании замминистра внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова по уголовному делу о получении крупной взятки. Источники сообщили, что оба силовика доставлены в Москву.

Басманный суд Москвы до 2 января арестовал замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по обвинению в двух эпизодах получения взятки (часть 5 статьи 290 Уголовного кодекса России) и в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня РИА "Новости".

По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и взятку в 1 миллион рублей за принятие решения о распределении бюджетных средств маткапитала, сообщило агентство.

Эпизод с превышением полномочий связан с  бизнесменом Фроловым, которому обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако тот "стал уклониться от взятых на себя обязательств", и Исмаилов и Абдулгапуров "дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам" для уголовного преследования Фролова "по заявлениям подставных потерпевших" с целью заставить его вернуть средства, говорится в публикации.

Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признал вину в двух взятках и превышении должностных полномочий, сообщило сегодня ТАСС. "Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением", - привело агентство его слова.

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Примечание:

"Обыски прошли в Миноборнауки Дагестана", "Силовики пришли с обысками к чиновникам Минздрава Дагестана", "Силовики провели обыски в двух министерствах Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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