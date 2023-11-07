ФСБ подтвердила задержание двух силовиков из Дагестана

07 ноября 2023, 17:28

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Замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров задержаны в рамках уголовного дела о получении крупной взятки, сообщило сегодня республиканское управление ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о задержании заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и о проведении обысков у него, а также у замначальника следственного управления МВД республики Далгата Абдулгапурова. По данным источников, оба силовика подозреваются в получении взятки и перевезены в Москву, где суд определит им меру пресечения.

Следственные органы возбудили уголовное дело о взяточничестве против двух дагестанских силовиков, оба подозреваемых задержаны, сообщил сегодня Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по Дагестану - начальника следственного управления МВД по республике, полковника юстиции Руфата Исмаилова и заместителя начальника следственного управления МВД по РД, полковника юстиции Далгата Абдулгапурова", - процитировало агентство сообщение ведомства.

На 17.10 мск на сайте МВД Дагестана и на сайте следственного управления СКР по республике, а также в Telegram-каналах ведомств нет комментариев относительно информации о задержании Исмаилова и Абдулгапурова.

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