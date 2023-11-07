Руфат Исмаилов. Фото: https://chernovik.net/

07 ноября 2023, 13:49

Задержанные офицеры МВД по Дагестану доставлены в Москву

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Заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления МВД республики Далгат Абдулгапуров перевезены в Москву, где суд им должен избрать меру пресечения, обоим вменяется получение крупной взятки, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о задержании заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и о проведении обысков у него, а также у замначальника следственного управления МВД республики Далгата Абдулгапурова.

Силовики увезли в Москву замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, а также замначальника следственного управления МВД республики Далгата Абдулгапурова, сообщила сегодня в своем телеграм-канале газета "Молодежь Дагестана" со ссылкой на источники.

В Москве Исмаилову и Абдулгапурову суд должен избрать меру пресечения, уточнил со ссылкой на источник паблик "Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

Исмаилов и Абдулгапуров, по данным источников, задержаны по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" (предусматривает до 15 лет заключения, – прим. "Кавказского узла), написал сегодня в своем телеграм-канале активист Шамиль Хадулаев.

На 13.45 мск на сайте МВД Дагестана и на сайте следственного управления СКР по республике нет комментариев относительно информации о задержании Исмаилова и Абдулгапурова.

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Примечание:

"Обыски прошли в Миноборнауки Дагестана", "Силовики пришли с обысками к чиновникам Минздрава Дагестана", "Силовики провели обыски в двух министерствах Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 ноября 2023, 14:32

07 ноября 2023, 13:27

07 ноября 2023, 12:44

07 ноября 2023, 12:12

07 ноября 2023, 12:01

  • Задержан заместитель главы МВД Дагестана

    Силовики задержали заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. У него, а также у замначальника следственного управления МВД республики Далгата Абдулгапурова, проводятся обыски, сообщили сегодня источники.

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