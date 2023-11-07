Задержан заместитель главы МВД Дагестана

07 ноября 2023, 12:01

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Силовики задержали заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. У него, а также у замначальника следственного управления МВД республики Далгата Абдулгапурова, проводятся обыски, сообщили сегодня источники.

По данным источника в силовых структурах Дагестана, по месту жительства и работы заместителя министра внутренних дел республики Руфата Исмаилова проходят обыски.

"Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов", – привел сегодня ТАСС слова источника.

Обыски проводят сотрудники ФСБ, а также сотрудники МВД, прибывшие из других регионов, привела сегодня "Молодежь Дагестана" слова другого источника.

Обыски также проходят у заместителя начальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова, отметил телеграм-канал "RusNews".

На 11.50 мск на сайте МВД Дагестана и сайте следственного управления СКР по республике нет комментариев относительно сообщений о задержании Исмаилова, а также про обыски у него и у Абдулгапурова.

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