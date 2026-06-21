Проблемы с бензином актуализировали вопрос движения троллейбусов между Махачкалой и Каспийском

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На фоне проблем с покупкой топлива для автомобилей и закрытия АЗС, жители Махачкалы и Каспийска сочли целесообразным восстановление движения троллейбусов, в том числе межгородского маршрута.



Как писал «Кавказский узел», жители Махачкалы и Каспийска обратились к председателю Следственного комитета России Бастрыкину за помощью в восстановлении движения троллейбусов между городами.

Решение о ликвидации троллейбусного парка противоречит обещаниям мэрии Махачкалы сохранить этот популярный и экологичный вид общественного транспорта, указали горожане. Троллейбусное управление, владеющее привлекательными участками земли, было намеренно доведено до плачевного финансового состояния, предположили журналист и бывший сотрудник автопредприятия. Следком сообщил об уголовном деле

Житель Махачкалы Рустам рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что троллейбус был удобным и дешевым видом транспорта, стоимость проезда составляла 20 рублей, кроме того, он не загрязнял воздух.

«Мои дети, студенты, каждый день ездят из Каспийска в Махачкалу на учебу. На троллейбусе было очень выгодно. Сейчас приходится ездить автобусом, стоимость проезда на котором в три раза выше. В связи с дефицитом топлива, поговаривают, что цена проезда подорожает», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Марьям.

«Троллейбус был популярным видом транспорта, особенно для малообеспеченных граждан. Сейчас, когда проблемы с бензином, возобновление маршрутов было бы очень актуально», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" студент из Махачкалы Мурад.

Издание «Новое дело» сообщило в своем телеграм-канале, что еще в марте опубликовало аналитическую статью о сомнительности ликвидации троллейбусного управления, в том числе, с точки зрения стратегической

безопасности. «В Дагестане нет подземных хранилищ топлива, и несложно представить, какие проблемы могут возникнуть в случае длительных аварий на путях логистики. В таких условиях электрический общественный транспорт мог бы стать важной альтернативой. Мы не говорим о городской атрибутике или о социальном аспекте этого транспорта», - сказано в публикации.

Напомним, в конце мая жители Махачкалы пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, из-за чего им приходится стоять в очередях. Аналитики связали приостановку работы заправок с продолжением работы по повышению безопасности АЗС. Автомобилисты в Махачкале не ощущают дефицита топлива, но называют заметным его подорожание - в цене вырос как бензин всех марок, так и газ. Дефицита моторного топлива в Дагестане нет, а цены на горючее контролируются, заверило 18 июня Минэнерго Дагестана. При этом сами автовладельцы отметили рост цен на все виды топлива буквально за несколько дней. "АИ-95 стоит 90 рублей, АИ-92 – 85 рублей, газ – 33 рубля. Цена поднялась за несколько дней на пять и более рублей за литр. И еще надо найти заправку, где можно купить бензин", - рассказал 19 июня Заур.

21 июня житель Махачкалы Заур рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что цена на бензин АИ-95 составила уже 99 рублей, АИ-92 – 93 рубля, газ – 35 рублей. «Чтобы заправиться за такие большие деньги, надо найти работающую заправку, и отстоять в очереди», - сообщил он.

Сеть АЗС Asko в Дагестане проинформировала о том, что вынужденно будет отпускать топливо только для экстренных служб и жизненно важных объектов. На видео, опубликованном наа странице сети заправок в Instagram* мужчина на фоне АЗС Asko сообщил, что «в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топливом экстренных служб и жизненно важных объектов", поэтому "отпуск топлива будет только для этих автомобилей", - рассказал он.

За два дня до этого в этой же соцсети Asko объявляла об ограничениях продажи. "Дизельное топливо - до 50 литров в одни руки. Бензин - до 20 литров в одни руки. Газ - без ограничений", - говорится в сообщении.