Жители Дагестана пожаловались на прекращение троллейбусного сообщения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители городов Махачкалы и Каспийска в видеообращении обратились к председателю Следственного комитета России Бастрыкину за помощью в восстановлении движения троллейбусов между городами.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы поддержали предложенную журналистами идею создать зеленую зону отдыха на месте ликвидированного троллейбусного управления.

В конце 2025 года администрация Махачкалы постановила ликвидировать МУП "Махачкалинское троллейбусное управление". Согласно тексту постановления, в рамках процесса ликвидации будет проведена инвентаризация всего имущества управления, а также полный анализ его финансовых обязательств. Решение о ликвидации троллейбусного парка противоречит обещаниям мэрии Махачкалы сохранить этот популярный и экологичный вид общественного транспорта, указали горожане. Троллейбусное управление, владеющее привлекательными участками земли, было намеренно доведено до плачевного финансового состояния, предположили журналист и бывший сотрудник автопредприятия.

В Дагестане группа жителей Махачкалы и Каспийска записала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию с прекращением троллейбусного сообщения между двумя городами.

Видеообращение опубликовано в YouTube "Троллейбусы Махачкалы и Каспийска". К 06.30 мск публикация набрала 155 просмотров.

"К вам обращаются за помощью жители города Махачкалы. Мы знаем, что вы и Следственный комитет России восстанавливает троллейбусное движение в разных городах нашей страны. У нас в городе Махачкале были совершены преступления по закрытию троллейбусного движения в декабре 2025 года. Троллейбусы не ходят уже шесть месяцев, что нанесло вред нам и нашему городу. Нам известно, что для расследования преступлений по закрытию троллейбусов возбуждено и расследуется уголовное дело в Советском районном отделе следственного комитета Махачкалы", - говорят жители на видео.

Как сообщили жители, власти заявили, что основной причиной стали долг муниципального предприятия и плохое состояние подвижного состава. Авторы обращения утверждают, что в апреле эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, в ходе которой он без проблем проехал от Махачкалы до Каспийска.

"В апреле этого года мы все видели, как эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса по городу, и троллейбус проехал по Махачкале и поехал по междугородней линии в город Каспийск, что полностью опровергло ложь чиновников про якобы изношенные троллейбусные линии и троллейбусы. Троллейбусная линия из Махачкалы в Каспийск вообще является новой и самой современной в нашей стране, ведь она была построена в 2017-2018 годах", - говорится в видеообращении горожан.

По их словам, уже полгода исправные троллейбусы без какой-либо охраны стоят на открытой площадке троллейбусного парка и постоянно подвергаются вандализму. "Злоумышленники уже разбили стекла троллейбусов, происходит хищение оборудования", - заявили авторы видеообращения.

В заключение горожане попросили принять меры для скорейшего восстановления троллейбусного движения в Махачкале и Каспийске.

Троллейбусное движение в Махачкале было торжественно открыто в феврале 1973 года. К началу 1990-х годов по городу курсировали 12 маршрутов. Однако затем для предприятия наступила эпоха хронических проблем. В 2000-х годах было закрыто несколько маршрутов. Краткое возрождение случилось в 2010-х с открытием междугородней линии до Каспийска и закупкой новой техники, но оно оказалось недолгим. К концу 2024 года финансовое состояние МУП "Махачкалинское троллейбусное управление" стало критическим. Новый глава города Джамбулат Салавов в 2025 году сообщил, что долг предприятия достиг 227 миллионов рублей. Ситуация привела к массовым приостановкам движения. Так, с сентября 2024 года работа маршрута № 8 приостановлена на неопределенный срок. Еще в 2022 году было прекращено движение по межмуниципальным маршрутам в Каспийск из-за отсутствия финансирования, писало издание "Дагестанская правда".

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что после прекращения рейсов было возбуждено уголовное дело. О подозреваемых или задержанных не сообщается. Бастрыкин поручил главе Следственного комитета Дагестана Александру Супруну представить доклад о ходе расследования, говорится в сообщении ведомства 9 июня в Telegram-канале.

Напомним, что махачкалинцы неоднократно жаловались на проблему с городским общественным транспортом. Они указывали, что салоны маршруток и автобусов постоянно переполнены, а водители не соблюдают график движения и часто проезжают мимо остановок.