12:05, 24 марта 2026

Идея создать парк на месте троллейбусного депо нашла отклик у махачкалинцев

План парка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Махачкалы поддержали предложенную журналистами идею создать зеленую зону отдыха на месте ликвидированного троллейбусного управления.

Как писал "Кавказский узел", решение о ликвидации троллейбусного парка противоречит обещаниям мэрии сохранить этот вид городского транспорта, указали в декабре 2025 года жители Махачкалы. Троллейбусное управление, владеющее привлекательными участками земли, было намеренно доведено до плачевного финансового состояния, предположили журналист и бывший сотрудник автопредприятия.

Еще в июле 2025 года мэрия Махачкалы заявила, что город принимает участие в федеральном проекте "Чистый воздух", в рамках которого запланирована модернизация троллейбусных сетей и закупка "экологически чистого общественного транспорта". Однако в декабре мэрия постановила ликвидировать МУП "Махачкалинское троллейбусное управление" из-за его неудовлетворительного финансового положения. Общую задолженность предприятия (более 265 миллионов рублей) городским властям удалось сократить лишь на 38 миллионов. В январе власти озвучили планы выставить на торги троллейбусное управление.

Идею создать парк на месте троллейбусного управления изложило 23 марта в своем телеграм-канале издание «Новое дело».

"Территория недавно ликвидированного троллейбусного управления - отличная готовая площадь под парк. В этой части города нет общественных пространств, а земля уже муниципальная, ее и выкупать не нужно, просто нужно не продавать. Приступить к подготовке территории под парк. А там, если немного пошевелиться, можно и под какие-то федеральные программы по благоустройству подать", - высказало свою точку зрения издание.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» махачкалинцы поддержали идею обустройства парка на этой территории. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

В частности, пенсионер Рашид заметил, что в этом районе нет зеленых зон. «Это самый центр города, до сих пор он называется «Троллейбусное кольцо». Он сильно загазован из-за большого количества транспорта. Здесь рядом нет зеленых зон. Парк был бы отличным вариантом», - сказал он.

Пусть будет зеленая зона отдыха для людей

За создание парка высказалась и педагог Мадина. «Лишь бы не застроили территорию депо многоэтажками. И так проблемы с парковками, в этой части города постоянно пробки. Пусть будет зеленая зона отдыха для людей», - сказала она.

Схожее мнение высказала и домохозяйка Лейла. «Пусть будет сквер с детской площадкой, а то погулять с детьми негде. Но, думаю, мнение горожан чиновникам неинтересно, продадут землю под коммерческую застройку», - сказала женщина.

Я за парк, но кто прислушается к нашей точке зрения?

Скептически высказался и предприниматель Рустам. «Обещали сохранить троллейбусы, но обещание не сдержали. Уже не верю чиновникам. Я за парк, но кто прислушается к нашей точке зрения?» - сказал он.

Напомним, в марте 2023 года активисты движения "Город наш" поддержали предложения горожан создать в Махачкале новые скверы, подтвердив, что зеленых зон недостаточно. Для нового большого парка в городе уже нет места, поэтому можно обустроить несколько мини-скверов, указали активисты.

В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались в феврале 2023 года горожане и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы. В парке около озера Ак-Гель посажены 50 деревьев, отчиталась в апреле того же года мэрия.

Махачкалинцы также неоднократно выступали против застройки уже имеющихся парков. Так, в октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу горожан. Вырубка деревьев и строительство беседок в одной из немногочисленных зеленых зон недопустимы, указали они. После этого прокуратура Махачкалы отменила разрешение на строительство беседок.

В январе 2023 года стало известно, что в парке Ленинского комсомола планируется построить 11-этажную гостиницу. После протестов горожан власти сообщили, что владелец участка согласился не возводить гостиницу.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

