Идея создать парк на месте троллейбусного депо нашла отклик у махачкалинцев

Жители Махачкалы поддержали предложенную журналистами идею создать зеленую зону отдыха на месте ликвидированного троллейбусного управления.

Как писал "Кавказский узел", решение о ликвидации троллейбусного парка противоречит обещаниям мэрии сохранить этот вид городского транспорта, указали в декабре 2025 года жители Махачкалы. Троллейбусное управление, владеющее привлекательными участками земли, было намеренно доведено до плачевного финансового состояния, предположили журналист и бывший сотрудник автопредприятия.

Еще в июле 2025 года мэрия Махачкалы заявила, что город принимает участие в федеральном проекте "Чистый воздух", в рамках которого запланирована модернизация троллейбусных сетей и закупка "экологически чистого общественного транспорта". Однако в декабре мэрия постановила ликвидировать МУП "Махачкалинское троллейбусное управление" из-за его неудовлетворительного финансового положения. Общую задолженность предприятия (более 265 миллионов рублей) городским властям удалось сократить лишь на 38 миллионов. В январе власти озвучили планы выставить на торги троллейбусное управление.

Идею создать парк на месте троллейбусного управления изложило 23 марта в своем телеграм-канале издание «Новое дело».

"Территория недавно ликвидированного троллейбусного управления - отличная готовая площадь под парк. В этой части города нет общественных пространств, а земля уже муниципальная, ее и выкупать не нужно, просто нужно не продавать. Приступить к подготовке территории под парк. А там, если немного пошевелиться, можно и под какие-то федеральные программы по благоустройству подать", - высказало свою точку зрения издание.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» махачкалинцы поддержали идею обустройства парка на этой территории. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

В частности, пенсионер Рашид заметил, что в этом районе нет зеленых зон. «Это самый центр города, до сих пор он называется «Троллейбусное кольцо». Он сильно загазован из-за большого количества транспорта. Здесь рядом нет зеленых зон. Парк был бы отличным вариантом», - сказал он.

За создание парка высказалась и педагог Мадина. «Лишь бы не застроили территорию депо многоэтажками. И так проблемы с парковками, в этой части города постоянно пробки. Пусть будет зеленая зона отдыха для людей», - сказала она.

Схожее мнение высказала и домохозяйка Лейла. «Пусть будет сквер с детской площадкой, а то погулять с детьми негде. Но, думаю, мнение горожан чиновникам неинтересно, продадут землю под коммерческую застройку», - сказала женщина.

Скептически высказался и предприниматель Рустам. «Обещали сохранить троллейбусы, но обещание не сдержали. Уже не верю чиновникам. Я за парк, но кто прислушается к нашей точке зрения?» - сказал он.

Напомним, в марте 2023 года активисты движения "Город наш" поддержали предложения горожан создать в Махачкале новые скверы, подтвердив, что зеленых зон недостаточно. Для нового большого парка в городе уже нет места, поэтому можно обустроить несколько мини-скверов, указали активисты.

В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались в феврале 2023 года горожане и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы. В парке около озера Ак-Гель посажены 50 деревьев, отчиталась в апреле того же года мэрия.

Махачкалинцы также неоднократно выступали против застройки уже имеющихся парков. Так, в октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу горожан. Вырубка деревьев и строительство беседок в одной из немногочисленных зеленых зон недопустимы, указали они. После этого прокуратура Махачкалы отменила разрешение на строительство беседок.

В январе 2023 года стало известно, что в парке Ленинского комсомола планируется построить 11-этажную гостиницу. После протестов горожан власти сообщили, что владелец участка согласился не возводить гостиницу.