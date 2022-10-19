Прокуратура отреагировала на жалобу активистки на застройку парка в Махачкале

19 октября 2022, 03:21

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Согласование документов, разрешающих благоустройство территории, примыкающей к частному детскому саду в парке Ленинского комсомола, отменено, сообщила прокуратура Махачкалы в ответ на обращение активистки движения "Город наш" Мадины Ибрагимовой.

Как писал "Кавказский узел", строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу махачкалинцев. Вырубка деревьев и строительство беседок в парке недопустимы, указали пользователи Instagram*. Они потребовали от властей города прекратить строительство в зеленых зонах. Активисты движения "Город наш" назвали недопустимым строительство в парке частного детского сада, аналогичную позицию заняла прокуратура и вынесла представление мэру Махачкалы. Активисты также настаивают на демонтаже коммерческих точек в парке.

Прокуратура Махачкалы отреагировала на обращение активистки городского движения «Город наш» Мадины Ибрагимовой, которая пожаловалась в надзорное ведомство на незаконное возведения беседок на территории парка имени Ленинского комсомола.

Ибрагимова потребовала, чтобы надзорное ведомство обязало администрацию Махачкалы выполнить первое предписание, выписанное городской прокуратурой в адрес мэра с требованием демонтажа конструкций, возведенных на территории парка, примыкающей к дому, где расположен частный детский сад, по инициативе которого были возведены беседки.

В ответе надзорного ведомства от 17 октября сообщается, что проведенная надзорным ведомством проверка установила, что структурным подразделением администрации Махачкалы в нарушение требований градостроительного законодательства согласована проектно-сметная документация на благоустройство территории, примыкающей к детскому саду, расположенному на первых этажах многоэтажного дома, о «чем выдано соответствующее заключение о согласовании» от 16 августа 2022 года.

«В целях устранения нарушений законодательства, их причин и условий им способствующих прокуратурой города <...> в адрес главы г. Махачкалы внесено представление, по результатам рассмотрения которого согласование проектной документации отменено», - говорится в ответе прокуратуры Махачкалы на обращение активистки Мадины Ибрагимовой (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В ответе также уточняется, что «в настоящее время предпринимаются установленные законом меры, направленные на демонтаж конструкций».

В комментарии корреспонденту «Кавказского узла» Мадина Ибрагимова рассказала, что получила ответ надзорного ведомства 18 октября. Активистка усомнилась, что после ответа прокуратуры что-либо изменится и произойдет демонтаж конструкций, построенных на территории парка по инициативе частного детского сада.

Активистка напомнила о своем первом аналогичном обращении в прокуратуру города по поводу данного объекта. Несмотря на представление, вынесенное в адрес мэра, строительство данной детской площадки на территории парка не прекратилось. «Когда я первое обращение писала (по данному объекту – прим. «Кавказского узла»), было дано мэру предписание и после этого не было не то, что демонтажа или приостановки, они просто начали быстрее работать», - пояснила Ибрагимова.

Активистка городского движения по имени Амина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что активисты будут и дальше добиваться демонтажа детской площадки, возведенной частным детским садом на территории парка имени Ленинского комсомола.

По словам Амины, она тоже подавала в прокуратуру жалобу, аналогичную жалобе Мадины Ибрагимовой. После ответа прокуратуры города на жалобу Ибрагимовой у Амины появилась надежда на то, что объект будет демонтирован, в противном случае активисты продолжат обращаться в различные органы государственной власти и рассказывать о проблеме. Активистка отметила, что выступает за вынос за пределы парковой зоны всех коммерческих точек, чтобы территория парка была предназначена только для прогулок и отдыха.

Активист движения «Город наш», юрист Арсен Магомедов считает практику обращений в надзорные органы, в частности, в прокуратуру, правильной, хотя и не всегда такие обращения приводят к результатам. «Достаточно часто такие обращения срабатывают, особенно если касается каких-то крупных объектов», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом будут ли выполнены требования в данном конкретном случае зависит от упорства заявителя, добавил Магомедов.

Всегда нужно обращаться в прокуратуру и контролирующие органы, считает правозащитник, руководитель правозащитной организации «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

Правозащитник считает вредными выводы людей о бесполезности таких обращений. По его мнению, следует неоднократно обращаться в контролирующие органы даже при получении отрицательного ответа на первоначальное обращение.

При получении же положительного ответа на свое обращение нужно продолжать добиваться выполнения решения, изложенного в ответе ведомства, сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла". «Всегда нужно понимать, что любое обращение в государственные органы требуют контроля. Нельзя довольствоваться тем, что тебе ответили, что «признанно незаконным». Это нужно контролировать в дальнейшем, и если они (контролирующие органы - прим. "Кавказского узла") не выполняют свои обязанности. Чтобы эти контролирующие органы выполняли свои обязанности, надо на них жаловаться», - заключил Увайсов.

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