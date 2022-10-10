Активисты выступили против застройки парка в Махачкале

10 октября 2022, 16:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активисты движения "Город наш" назвали недопустимым строительство в парке Ленинского комсомола площадки частного детсада, аналогичную позицию заняла прокуратура и вынесла представление мэру Махачкалы. Активисты также настаивают на демонтаже коммерческих точек в парке. Возможность покупать еду в парке не помешает, возразили некоторые махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу махачкалинцев. Вырубка деревьев и строительство беседок в парке недопустимы, указали пользователи Instagram*. Они потребовали от властей города прекратить строительство в зеленых зонах.

Активисты махачкалинского городского движения "Город наш" рассказали о застройке в парке

В начале 2022 года в части парка близ возведенного многоэтажного дома начали размещать деревянные беседки и огораживать территорию, попутно вырубая деревья. После этого Ибрагимова обратилась в прокуратуру города Махачкалы, подав жалобу в электронном виде. Городская прокуратура в ответе от 15 сентября (имеется в распоряжении "Кавказского узла") пояснила, что в ходе проведенной проверки выяснилось, что сотрудники "МБУ Дирекция парков и скверов" Махачкалы в ходе осмотра парка имени Ленинского комсомола выявили сухие, находящиеся в аварийном состоянии деревья и 30 июля составили акт осмотра и вырубки аварийных и сухостойных деревьев. "С учетом изложенного, оснований для принятия мер реагирования прокуратурой Махачкалы в указанной (в жалобе Ибрагимовой – прим. "Кавказского узла") части не имеется",- говорится в документе.

В этой же жалобе Ибрагимова указала, что участок парковой зоны, примыкающий к многоэтажному дому, на первых этажах которого открыт частный детский сад, передан под благоустройство этому детсаду. Ибрагимова отметила, что переданный участок является парковой зоной и муниципальной собственностью и передан частному лицу быть не может.

В ответе прокуратуры уточняется, что МКУ "Управление архитектуры и градостроительства" Махачкалы передало данный участок собственнику нежилого помещения, находящегося на первом этаже многоквартирного дома по адресу ул. Г.Гаджиева, 1 "в", согласовав проектную документацию на благоустройство территории, примыкающей к детскому саду, о чем было выдано соответствующее заключение о согласовании.

Как следует из ответа прокуратуры, данное заключение было выдано на часть земельного участка, являющегося территорией парка имени Ленинского комсомола и находящегося в муниципальной собственности. "Более того, данное заключение выдано лицу, не имеющему какого-либо отношения к указанному земельному участку",- отмечается в документе.

В конце ответа прокуратуры Махачкалы указывается, что в связи с выявленными нарушениями в адрес главы Махачкалы вынесено представление, о результатах которого Ибрагимовой обещали сообщить дополнительно.

Чиновники передали частному детскому саду часть территории парка, а администрация частного детского сада построила на этой территории площадку для детей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сама Мадина Ибрагимова. "Когда только шло строительство, я написала в прокуратуру, и они ответили, что незаконно, (выдали) предписание главе (Махачкалы)", - сообщила Ибрагимова. Однако, несмотря на предписание надзорного ведомства площадка на территории парка была построена.

В парке Ленинского комсомола насчитывается также большое количество точек общепита и различных коммерческих точек, активисты планируют добиваться их демонтажа, чтобы в парке была только "зеленая зона", рассказала Ибрагимова. "Чтобы был хотя бы один парк в городе, куда можно пойти, не потратив деньги, в тишине с детьми погулять", - подчеркнула она.

Возведение каких-либо построек либо ограждение частными лицами парковой территории недопустимо. "На каком основании кто-то приходит и делает какие-то там бордюры, беседки?",- спросила она.

Ибрагимова рассказала, что сама часто гуляет в данном парке с детьми, так как проживает недалеко от него, и, по ее словам, многие горожане, которые живут поблизости, разделяют ее мнение. В подтверждение своих слов активистка сослалась на пост по данной теме в социальных сетях, который нашел большой отклик среди горожан, в том числе тех, кто живет в районе парка имени Ленинского комсомола.

Ибрагимова второй раз обратилась в городскую прокуратуру по этому поводу, однако уже в течении десяти дней нет ответа, хотя ответ на первое письмо активистки пришел "быстро", добавила она.

Активистка махачкалинского городского движения "Город наш" Амина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что летом 2022 года стало известно об ограждения парковой территории и начале строительных работ для строительства площадки частного детсада. "Этому детскому саду, скорее всего, не хватило территории, и они решили на этом куске парковой территории установить детскую площадку", - рассказала активистка. По ее словам, тогда говорилось, что облагороженная за счет частного детского сада территория будет доступной для свободного посещения. После открытия частного детского сада площадка была закрыта, и ее могли посещать только родители с детьми, которые посещают это учреждение, но после огласки ситуации доступ к площадке был снова открыт для всех желающих, рассказала активистка.

В парке Ленинского комсомола нужно убрать все коммерческие точки и точки общепита, а также пресекать любую негативную для парковой зоны деятельность будь то вырубка деревьев, строительство коммерческих точек либо ограждение парковой территории частными лицами, подчеркнула Амина. По ее мнению, воздвигнутая частными лицами детская площадка на территории парка должна быть демонтирована, так как возникновение такого объекта в парковой зоне является прецедентом и через некоторое время могут появиться другие стройки. Активистка напомнила, что территория является общественной и не является чьим-либо двором либо придомовой территорией.

Амина рассказала, что она с детьми часто гуляет в парке Ленинского комсомола и он является одной из немногих зеленых территорий в городе. "Этот парк – это единственный, как глоточек свежего воздуха в центре города, куда можно пойти с детьми и прогуляться", - отметила она.

Участники махачкалинского движения "Город наш" выступают против любой застройки зеленых зон в столице Дагестана. В частности, активисты выразили протест против решения мэрии передать часть парка Ленинского комсомола для установки аттракционов. В феврале 2017 года инициативная группа махачкалинцев добилась отмены решения о строительстве в этом же парке музея "Россия - моя история". В 2020 году махачкалинцы выступили против строительства кафе в парке.

Юрист и активист общественного движения "Город наш" Арсен Магомедов считает недопустимым передачу какой-либо части парковой территории в частные руки даже на условиях благоустройства данной территории. Магомедов указал, что любое изменение парковой территории частными лицами предполагает документальное подтверждение с описанием того, что планирует сделать частное лицо. "Земля предоставляется либо на основании договора аренды, либо на основании разрешение на временное пользование. Однако даже наличие этих документов не всегда является основанием для использования территории общего пользования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" .

Несмотря на многократные попытки, связаться с пресс-службой мэрии Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Жители Махачкалы высказали обеспокоенность по поводу судьбы парка

37-летний житель Махачкалы по имени Тимур считает, что на территории парка "все должно быть сбалансировано". По мнению Тимура в парке должны быть и точки, где можно "купить кофе и что-нибудь поесть", а также должна быть территория парка, где всего этого нет, куда горожане приходят прогуляться. "Есть люди, которые ходят туда и хотят например, выпить кофе, а есть те, приходит просто прогуляться", - указал он. Аренда, которую платят коммерческие точки, должна идти на деятельность по облагораживанию парка, и отчет о расходе этих средств должен быть публичен, считает местный житель.

Однако количество точек общепита и кофеен в парке будет увеличиваться, считает горожанин, вне зависимости от того, что думают местные жители. Ограждение парковой зоны и строительство на территории парка основательных, конструкций, которые невозможно быстро разобрать, является недопустимым и против этого нужно бороться, отметил Тимур.

Житель Махачкалы Ислам считает, что парковая зона "должна быть парковой" и все коммерческие точки и точки общественного питания должны быть демонтированы. "Наверное, два-три места можно оставить, а остальное убрать, потому что, если кофе надо купить, то подошел и купил, а эти разные остальные вещи там не нужны",- считает он. Житель Махачкалы отметил, что часто гуляет в парке, хотя и не живет поблизости от него. Ислам отметил, что в городе должны быть парки, где есть карусели и различные развлекательные аттракционы, куда родители могут "целенаправленно привести детей, планируя потратить деньги", а также должны быть парки, куда люди ходят, чтобы "просто прогуляться, не опустошив свой карман", отметил житель Махачкалы.

Жительница Махачкалы по имени Патимат считает, что каждый парк Махачкалы, который обладает достаточной территорией, должен быть разделен на прогулочную зону, где нет никаких точек общепита и на территорию, где находятся различные аттракционы и коммерческие точки. Патимат выступила против того, чтобы в парке находились различные точки, где продаются игрушки и иные товары по "крайне завышенным ценам". "Мимо этих игрушек нельзя пройти, так как ребенок просит купить", - отметила жительница города. Вместе с тем, она считает, что в парке должны располагаться несколько точек общественного питания.

Житель Махачкалы Ахмед, который часто прогуливается в парке имени Ленинского комсомола, считает, что наличие в парке определенного количества торговых точек и точек общественного питания является закономерным. "Люди приходят и хотят есть", - пояснил он.

По мнению Ахмеда из парка должны быть выведены все торговые точки, за исключением точек общественного питания и аттракционов. При этом их количество должно контролироваться, а арендная плата, должна расходоваться на нужды самого парка. "Деньги, которые эти владельцы точек отдают за аренду должны вкладываться в парк, и жители города должны спрашивать, куда они [деньги] ушли", - пояснил Ахмед.

Опрос не является репрезентативным и выражает лишь мнения частных лиц.

Напомним, что в январе 2020 года глава Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Instagram* сообщил, что мэрия намерена выделить средства для оздоровления парка. "Мы рассматриваем возможность оздоровления дендрологического состава парка и развития существующей инфраструктуры. Так, мы выбрали участок, где в рамках Всероссийской акции #леспобеды, приуроченной к 75-летию Великой Победы будет высажено 75 крупномерных деревьев", - написал тогда Салман Дадаев. Он отметил, что уже даны указания руководству парка и городских служб подготовить территорию под высадку деревьев.

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