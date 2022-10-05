Застройка парка в Махачкале возмутила пользователей соцсети

05 октября 2022, 18:45

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Вырубка деревьев и строительство беседок в махачкалинском парке Ленинского комсомола недопустимы, указали пользователи Instagram*. Они потребовали от властей города прекратить строительство в парках

Обращение жительницы Махачкалы с призывом спасти парк Ленинского комсомола было размещено сегодня в Instagram*-паблике "Лента Дагестан новости 24". Она отметила, что вначале часть парка отдали "под коммерцию", а теперь "установили беседки". "Я многодетная мать, периодически, чтоб дети могли спокойно порезвиться, побегать без навязчивых машинок, каруселей и аттракционов, поближе к природе, выезжаю с детьми в дикую часть парка Ленинского комсомола. Но что я вижу? В скором времени, цивилизация и ее поглотит! Сколько можно рубить деревья? Мало того что людям, не живущим в центре, некуда ходить на прогулку. Так ещё и то, что есть пытаются отнять!", - написала она.

На видеозаписи, приложенной к публикации, видны строящиеся несколько больших беседок, на земле рядом с одной из них лежит шифер. Также за забором видна детская площадка.

К 18.40 мск эта публикация в паблике, на который подписаны 135 тысяч человек, набрала 150 отметок "нравится" и 22 комментариев.

Пользователи сети поддержали автора поста. "Надо запретить в парках любую торговлю", - написала pani_monica0301. "Согласна с автором поста! Полностью поддерживаю, негде просто погулять с детьми, без этого навязчивого сервиса", - указала irina.n_71. "Снести, взять с них штраф и пусть посадят саженцы леса. Верните нам деревья в парке. Лесную зону!" - поддержала logunova_irina_gennadievna.

Часть комментаторов призвала администрацию города обратить внимание на происходящее в парке. "Когда администрация города будет заниматься парком Ленинского комсомола? Давно пора снести ненужные здания! Или это выгодно, приносят деньги, аренда не дешевая? То же самое можно сказать и про Родопский бульвар - торговцам дали ларьки, однако же весь товар выложен на пешеходную дорогу", - указала monika__mak."Мэр города, что скажете?" - спросила indiramagomedova4855. "Как надоела эта администрация города своими будками, кафешками", - возмутился seregalexu3.

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