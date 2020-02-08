Махачкалинцы раскритиковали идею высадить в парке аллею в честь депутатов

08 февраля 2020, 18:23

Руководитель федерации самбо в Дагестане Абдулманап Нурмагомедов предложил открыть новое кафе в парке Ленинского Комсомола Махачкалы и высадить несколько аллей, в том числе в честь депутатов Народного собрания. Депутаты не заслуживают аллеи, а кафе в парке уже достаточно, заявили участники обсуждения в Facebook.

Как писал "Кавказский узел", участники махачкалинского движения "Город наш" выступают против любой застройки зеленых зон в столице Дагестана. В частности, активисты протестуют против решения мэрии о передаче части парка Ленинского комсомола под аттракционы. В феврале 2017 года инициативная группа махачкалинцев добилась отмены решения о строительстве в этом же парке музея "Россия - моя история".

Публикация о том, как Абдулманап Нурмагомедов – руководитель федерации самбо в Дагестане, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - делится своими планами по реконструкции парка имени Ленинского комсомола в Махачкале, размещена в ночь на 8 февраля в группе «Город наш» в Facebook дагестанским юристом и блогером Расулом Кадиевым. Кадиев сделал репост статьи «Нового дела» (опубликована 8 февраля на сайте издания), в которой сообщается, что Абдулманап Нурмагомедов намерен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в парке имени Ленинского комсомола за свой счёт посадить около ста деревьев, организовать свет и кафе.

«Из 20 гектаров один гектар как оазис сделать. Показать, как можно сделать парк наилучшим образом для горожан», - говорит Абдулманап Нурмагомедов в видео, которое сопровождает статью. Нурмагомедов говорит, что в парке будет кафе, в котором можно будет поесть мороженого и «выпить чашку чая», появятся игровые площадки для детей, будут созданы условия для спортсменов, в частности, душевые. «Я хочу, чтобы здесь была аллея наших олимпийских чемпионов, аллея депутатов Народного собрания», - отмечает Абдулманап Нурмагомедов на видео.

«Они что, войну выиграли?» - прокомментировал Расул Кадиев идею Абдулманапа Нурмагомедова об организации аллеи депутатов. Его пост за 17 часов собрал 81 комментарий, в большинстве из которых высказывается критика идеи строительства в парке кафе, а также обустройства аллеи депутатов.

«Скоро от парка останутся три дерева. Вокруг них куча кафе, стоянок, детских площадок, шаурма, рестораны», - пишет Айгум Гитинов.

«Какое же благородство прикрыться ста ветками, чтобы получить место под кафе», - отмечает Жаруллах Курбанов.

«Уважаемый Абдулманап, Народное собрание у дагестанцев не пользуется авторитетом. К тому же под благовидным предлогом там хотят построить очередное тысячное кафе, при строительстве которого вырубят деревья и загадят парк. Можно посадить аллею спортсменов Дагестана, которые принесли славу нашей республике. Депутаты ничем хорошим в Дагестане не прославились», - считает Руслан Сефербеков.

«А как можно до Абдулманапа Нурмагомедова достучаться? Чтоб не трогал многострадальный парк! Хотите аллею депутатов? Там вот же, в первухе (микрорайон «Первая Махачкала». – Прим. «Кавказского узла») есть! Приведите ее в порядок, поставьте детские игровые и спортивную площадки, цветы, деревья посадите и дурацкий памятник с надписью «Аллея депутатов» обновите», - предлагает Этери Тахнаева.

«Деревья только предлог для того, чтобы воткнуть в парк очередное кафе. Стыдно отцу Хабиба должно быть дербанить парк наперегонки с остальными», - указывает Лейла Алиева.

«И останутся от нашего многострадального парка рожки да ножки с депутатской аллеей и чертовым колесом», - пишет Аминат Багдулова-Исламова.

«Хоть что-то полезное сделают на фоне полного хаоса!» - высказывает свое мнение Арсен Акаев.

Отметим, что посадка деревьев в парке имени Ленинского комсомола под руководством Абдулманапа Нурмагомедова уже началась.

Об этом он сам написал на своей странице в Instagram 3 февраля.«Сегодня начинаем посадку первых деревьев. Это деревья каштан, липа, береза, сосна и клён. Очень много людей, которые приходят и болеют за парк, но есть и другая категория - всем недовольные. Но есть и такие: пришла бабушка Маржанат Магомедова, взяла лопату и давай помогать, для посадки деревьев ямки сделала. Скоро весна, надо успеть очистить от мусора территорию к 75-летию Победы», - отметил в сообщении Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее, 25 января, глава Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Instagram сообщил об осмотре парка совместно с Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Мы рассматриваем возможность оздоровления дендрологического состава парка и развития существующей инфраструктуры. Так, мы выбрали участок, где в рамках Всероссийской акции #леспобеды, приуроченной к 75-летию Великой Победы будет высажено 75 крупномерных деревьев», - написал тогда Салман Дадаев.

Он отметил, что уже даны указания руководству парка и городских служб подготовить территорию под высадку деревьев.