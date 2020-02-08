Парк имени Ленинского комсомола в Махачкале. Скриншот из видео со страницы мэра Махачкалы в Instagram. https://www.instagram.com/p/B7v3z9koExo/?igshid=169ybt95dm6n5

08 февраля 2020, 18:23

Махачкалинцы раскритиковали идею высадить в парке аллею в честь депутатов

Руководитель федерации самбо в Дагестане Абдулманап Нурмагомедов предложил открыть новое кафе в парке Ленинского Комсомола Махачкалы и высадить несколько аллей, в том числе в честь депутатов Народного собрания. Депутаты не заслуживают аллеи, а кафе в парке уже достаточно, заявили участники обсуждения в Facebook.

Как писал "Кавказский узел", участники махачкалинского движения "Город наш" выступают против любой застройки зеленых зон в столице Дагестана. В частности, активисты протестуют против решения мэрии о передаче части парка Ленинского комсомола под аттракционы. В феврале 2017 года инициативная группа махачкалинцев добилась отмены решения о строительстве в этом же парке музея "Россия - моя история".

Публикация о том, как Абдулманап Нурмагомедов – руководитель федерации самбо в Дагестане, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - делится своими планами по реконструкции парка имени Ленинского комсомола в Махачкале, размещена в ночь на 8 февраля в группе «Город наш» в Facebook дагестанским юристом и блогером Расулом Кадиевым. Кадиев сделал репост статьи «Нового дела» (опубликована 8 февраля на сайте издания), в которой сообщается, что Абдулманап Нурмагомедов намерен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в парке имени Ленинского комсомола за свой счёт посадить около ста деревьев, организовать свет и кафе. 

Скриншот сообщения Кадиева в группе «Город наш» в Facebook. https://www.facebook.com/groups/794318720724087/permalink/1602914579864493/«Из 20 гектаров один гектар как оазис сделать. Показать, как можно сделать парк наилучшим образом для горожан», - говорит Абдулманап Нурмагомедов в видео, которое сопровождает статью. Нурмагомедов говорит, что в парке будет кафе, в котором можно будет поесть мороженого и «выпить чашку чая», появятся игровые площадки для детей, будут созданы условия для спортсменов, в частности, душевые. «Я хочу, чтобы здесь была аллея наших олимпийских чемпионов, аллея депутатов Народного собрания», - отмечает Абдулманап Нурмагомедов на видео.

«Они что, войну выиграли?» - прокомментировал Расул Кадиев идею Абдулманапа Нурмагомедова об организации аллеи депутатов. Его пост за 17 часов собрал 81 комментарий, в большинстве из которых высказывается критика идеи строительства в парке кафе, а также обустройства аллеи депутатов.

Скриншот комментария на пост Кадиева в группе «Город наш» в Facebook. https://www.facebook.com/groups/794318720724087/permalink/1602914579864493/«Скоро от парка останутся три дерева. Вокруг них куча кафе, стоянок, детских площадок, шаурма, рестораны», - пишет Айгум Гитинов.

«Какое же благородство прикрыться ста ветками, чтобы получить место под кафе», - отмечает Жаруллах Курбанов.

Скриншот комментария на пост Кадиева в группе «Город наш» в Facebook. https://www.facebook.com/groups/794318720724087/permalink/1602914579864493/«Уважаемый Абдулманап, Народное собрание у дагестанцев не пользуется авторитетом. К тому же под благовидным предлогом там хотят построить очередное тысячное кафе, при строительстве которого вырубят деревья и загадят парк. Можно посадить аллею спортсменов Дагестана, которые принесли славу нашей республике. Депутаты ничем хорошим в Дагестане не прославились», - считает Руслан Сефербеков.

«А как можно до Абдулманапа Нурмагомедова достучаться? Чтоб не трогал многострадальный парк! Хотите аллею депутатов? Там вот же, в первухе (микрорайон «Первая Махачкала». – Прим. «Кавказского узла») есть! Приведите ее в порядок, поставьте детские игровые и спортивную площадки, цветы, деревья посадите и дурацкий памятник с надписью «Аллея депутатов» обновите», - предлагает Этери Тахнаева.

«Деревья только предлог для того, чтобы воткнуть в парк очередное кафе. Стыдно отцу Хабиба должно быть дербанить парк наперегонки с остальными», - указывает Лейла Алиева.

Скриншот комментария на пост Кадиева в группе «Город наш» в Facebook. https://www.facebook.com/groups/794318720724087/permalink/1602914579864493/«И останутся от нашего многострадального парка рожки да ножки с депутатской аллеей и чертовым колесом», - пишет Аминат Багдулова-Исламова

Скриншот комментария на пост Кадиева в группе «Город наш» в Facebook. https://www.facebook.com/groups/794318720724087/permalink/1602914579864493/«Хоть что-то полезное сделают на фоне полного хаоса!» - высказывает свое мнение Арсен Акаев.

Скриншот сообщения Абдулманапа Нурмагомедова на его странице в Instagram. https://www.instagram.com/p/B8KdwcnowD8/Отметим, что посадка деревьев в парке имени Ленинского комсомола под руководством Абдулманапа Нурмагомедова уже началась.

Об этом он сам написал на своей странице в Instagram 3 февраля.«Сегодня начинаем посадку первых деревьев. Это деревья каштан, липа, береза, сосна и клён. Очень много людей, которые приходят и болеют за парк, но есть и другая категория - всем недовольные. Но есть и такие: пришла бабушка Маржанат Магомедова, взяла лопату и давай помогать, для посадки деревьев ямки сделала. Скоро весна, надо успеть очистить от мусора территорию к 75-летию Победы», - отметил в сообщении Абдулманап Нурмагомедов.

Скриншот сообщения на странице мэра Махачкалы в Instagram. https://www.instagram.com/p/B7v3z9koExo/?igshid=169ybt95dm6n5Ранее, 25 января, глава Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Instagram сообщил об осмотре парка совместно с Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Мы рассматриваем возможность оздоровления дендрологического состава парка и развития существующей инфраструктуры. Так, мы выбрали участок, где в рамках Всероссийской акции #леспобеды, приуроченной к 75-летию Великой Победы будет высажено 75 крупномерных деревьев», - написал тогда Салман Дадаев.

Он отметил, что уже даны указания руководству парка и городских служб подготовить территорию под высадку деревьев.

Примечание:

"Махачкалинцы провели акцию против строительства аттракциона в парке", "Активисты через суд вернули участок земли парку в Махачкале", "Жители Махачкалы раскритиковали правила землепользования".

Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 февраля 2020, 20:23

08 февраля 2020, 19:16

08 февраля 2020, 17:25

08 февраля 2020, 16:11

08 февраля 2020, 15:24

  • Посетители предложили вывезти выставку "Империя и Кавказ" в регионы

    Организаторы выставки оружия и регалий горцев Кавказа, казаков и солдат императорской армии готовы привезти ее из Москвы в Дагестан и другие регионы, предложения об этом уже поступили. Выставка интересна не только оружием, но и такими экспонатами, как оригинал хрестоматийного портрета имама Шамиля и штандарт наместника Кавказа князя Барятинского, указали историки.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи