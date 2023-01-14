Отказ от строительства отеля в махачкалинском парке воодушевил активистов

14 января 2023, 16:47

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Владелец участка рядом с парком Ленинского комсомола согласился не возводить там 11-этажную гостиницу, сообщил и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов после протестов горожан против строительства отеля. Реакция главы города на мнение жителей обнадеживает, рассказали противники застройки парка.

Как писал "Кавказский узел", 10 января и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов подтвердил информацию СМИ о том, что в парке Ленинского комсомола на месте кафе "Уют", располагавшегося в переулке Умаханова, планируется построить 11-этажную гостиницу. Он объяснил это дефицитом комфортабельных отелей в городе.

В октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу махачкалинцев. Вырубка деревьев и строительство беседок там недопустимы, указали они. 17 октября прокуратура Махачкалы отменила разрешение на строительство беседок. Активисты движения "Город наш" назвали также недопустимым строительство в парке частного детского сада, аналогичную позицию заняла прокуратура и вынесла представление мэру Махачкалы, пост которого занимал тогда Салман Дадаев. 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания удовлетворили просьбу Дадаева об отставке, и мэрию возглавил Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого.

13 января Ризван Газимагомедов сообщил в своем телеграм-канале, что собственник земельного участка Магомедали Багандов пообещал приостановить строительство многоэтажной гостиницы. Глава города сослался при этом на мнение горожан и активистов. "Учитывая мнение махачкалинцев, представителей общественности, я обратился к нему с просьбой пересмотреть своё решение о строительстве. Попросил, так как законных оснований не выдавать разрешение или аннулировать его нет. Магомедали Багандов после беседы согласился с приведёнными аргументами и решил обратиться с заявлением об аннулировании выданного разрешения. Какой объект он будет возводить на своём участке, будет рассмотрено позже, но ввиду того, что участок расположен рядом с парком, будет учтена необходимость снижения нагрузки на парковую зону", - написал чиновник.

Ранее Ризван Газимагомедов категорично высказывал иное мнение о планах построить гостиницу. "Нам нечего стесняться или скрывать! Говорил и повторяю: недостаток комфортабельных гостиниц и многоуровневых парковок является одним из самых проблемных вопросов города. И мы будем делать все для его скорейшего решения", - привело 10 января его слова дагестанское издание "Мирмол".

Газимагомедов подчеркнул, что у собственника участка есть "решение суда, полный пакет правоустанавливающих документов", согласно которым управление архитектуры и градостроительства выдало ему разрешение на строительство гостиничного комплекса в переулке Умаханова.

Активистам движения "Город наш" неизвестно, когда было выдано разрешение владельцу участка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член движения Саид Ниналалов. "Кто и какого числа выдал ему разрешение на строительство, не знаем. Мы постараемся всё это выяснить, какие есть документы, насколько они соответствуют ПЗЗ 1 на территории, примыкающей к парку. К сожалению, общественные слушания по планированию и застройке частных участков не предусмотрены", - рассказал Ниналалов.

Гостиница на этом участке затруднила бы и автомобильное движение, считает активист. "Крупная гостиница в 11 этажей - большая нагрузка и на парк, и на переулок Умаханова, где две машины не всегда разъедутся. Для гостиницы планируется выделить 24 парковочных места, которых будет не хватать, а значит, переулок будет попросту забит автомобилями", - предположил он.

По словам Ниналалова, активистов движения радует, что Ризван Газимагомедов услышал мнение горожан и встретился с Магомедали Багандовым, который внял просьбе мэра, но активисты будут отслеживать ситуацию.

Что касается беседок от частного детсада в парке, то вопрос с их демонтажом "повис в воздухе", отметил Саид Ниналалов. "Нас уверяют, что этими беседками могут пользоваться все. На деле они никак не сообразуются с детским садиком, на вид их настоящее назначение - кабинки для ресторана. Поэтому будем бороться дальше", - сказал он.

Вопрос о правомерности выдачи разрешения на строительство гостиницы должна рассматривать прокуратура, считает активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова. "Этот парк - как символ молодости многих поколений, символ города, практически всего студенчества. Это небольшой оазис зелени в каменных джунглях. И с ним так нельзя поступать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ибрагимовой, тему строительства беседок в парке она подняла на встрече Газимагомедова с активистами. "Ризван Казимович пытался объяснить, что это и для садика и горожан. Я сказала, что люди в парк ходят не для того, чтобы сидеть в беседке, а чтобы гулять в парке, дышать свежим воздухом. Я предложила обязать руководство детсада убрать беседки, установить там детско-спортивный комплекс, чтобы дети могли лазить, прыгать. Вроде бы меня услышали. Он дал поручение оставить 2-3 беседки и установить комплекс", - рассказала Ибрагимова.

Активист движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов сообщил, что несколько лет назад проверял участок бывшего заведения "Уют", на месте которого предполагалось построить гостиницу. "Ресторан приватизировали. Потом собственник выкупил землю, что закон допускает. Чтобы проверить, не выкупили ли земли больше, чем ранее использовали, что является нарушением, я использовал программу Google Earth, которая позволяет посмотреть спутниковые карты, сделанные в прошлом. Проверил - оформили ровно столько земли, сколько было у ресторана", - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Застройка участка определяется не столько решением администрации города или документами на участок, сколько правилами землепользования и застройки, отметил юрист. "Участок, вызвавший дискуссию, находится в зоне, которая допускает строительство гостиницы на нем при наличии на условно разрешенный вид использования участка. По имеющимся сведениям, у застройщика оно есть, но требуется дополнительная проверка. Если гостиницу там строить можно, остается проверить законность параметров этого строительства - этажность, процент застройки. Без проекта это точно сделать сложно", - сказал Магомедов.

Махачкалинец Рустам рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что парк Ленинского комсомола является не единственной, но крупнейшей зеленой зоной в городе. "Этот старейший парк в Махачкале был основан в 1887 году австрийским пивоваром Вейнером. Он осушил болото и посадил деревья, потом основал пивоваренный завод. До сих пор старожилы называют это место "Вейнерским парком". Это любимое место прогулок горожан, и очень грустно, что парк с каждым годом застраивается", - сказал горожанин.

Журналист и блогер Марат Лугуев 13 января опубликовал в своем телеграм-канале, насчитывающем 9,4 тысячи подписчиков, пост, посвященный застройке парка. "Отели строить надо. Комфортабельные, удобные, но строить в таких местах, где они не будут мешать горожанам. Берег осваивать, землю за городом. Но туда ведь надо тянуть коммуникации, дорогу хорошей делать, логистику. Легче воткнуть гостиницу в центре города, на коммуникации, которые и так задыхаются от "уплотнения", - написал Лугуев.

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