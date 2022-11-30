30 ноября 2022, 11:59
Газимагомедов Ризван
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Российский и дагестанский государственный и политический деятель. С 28 ноября 2022 года исполняет обязанности главы Махачкалы. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный строитель Российской Федерации и Республики Дагестан. Аварец.
Засучив рукава
Деятельность на посту мэра Газимагомедов начал с борьбы со ступеньками на тротуарах. Он распорядился оповещать предпринимателей о необходимости добровольно демонтировать входные группы в здания, если ступеньки выступают на тротуары. «В противном случае демонтаж будет проведен городскими службами», - предупредил он.
Газимагомедов, Амиров и Меликов
22 ноября Ризван Газимагомедов неожиданно ушел с поста заместителя председателя правительства республики, куда был назначен 27 февраля 2022 года 1, на должность заместителя главы Махачкалы. 28 ноября, после отставки Салмана Дадаева, он стал исполнять обязанности главы столицы Дагестана.
Директор Центра стратегических инициатив и политических технологий «Вектор» Ханжан Курбанов утверждает, что «в сеть активно вбрасывается информация, что Ризван Газимагомедов – компромиссная фигура между кланом Саида Амирова и командой главы республики» 2.
Саид Амиров - глава администрации Махачкалы с 1998 по 2013 год, приговоренный в 2015 году к пожизненному лишению свободы за подготовку теракта и организацию убийства, - говорится в его биографии на «Кавказском узле».
В 2011 году Саид Амиров, присваивая Газимагомедову звание Почетного гражданина Махачкалы, лестно о нем отзывался. «Несмотря на то, что сегодня Ризван Газимагомедов занимает ответственный пост в правительстве Дагестана, в его трудовой биографии важное место занимает работа в администрации Махачкалы. Он – наш!» – сказал он тогда о Ризване Газимагомедове 3.
Политическая карьера
В 1998—2007 годах — председатель Собрания депутатов муниципального образования городской округ «город Махачкала».
С апреля по август 2007 года — депутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя Комитета по экономической политике.
С августа 2007 по июль 2013 года — заместитель председателя правительства Республики Дагестан.
В 2013—2014 годах — министр промышленности и энергетики Республики Дагестан.
В 2014—2019 годах — советник министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
С 2022 года — заместитель председателя правительства Республики Дагестан.
Трудовая карьера
В 1985—1989 годах — мастер-производитель работ Строительно-монтажного управления «Дагпромстрой», г. Махачкала.
В 1989—1991 годах — начальник участка, главный строитель СМУ «Дагпромстрой».
В 1991—1996 годах — директор махачкалинского ООО «Жилпромстрой».
В 1996—1998 — президент ООО СПК «Махачкаластройсервис».
В 2019—2021 годах — исполнительный директор ООО «Газпром Газораспределение Дагестан» 4.
Декларация
По итогам 2021 года Газимагомедов задекларировал доход в 4,17 млн рублей. При этом у него в собственности два автомобиля – Mercedes-Benz Е 200 и AUDI А8, и немало объектов недвижимости. Два земельных участка (600 и 1822 кв. м), две квартиры (230 и 29 кв. м), жилой дом (773 кв. м), дачный дом (90 кв. м) и гараж (26,7 кв. м).
Доход его супруги в прошлом году составил 2,93 млн рублей. У нее в собственности четыре земельных участка (2050 кв. м, 1580 кв. м, 1737 кв. м и 1524 кв. м), четыре крупных офисных помещения, каждый размером в 226,9 кв. м. В декларации Газимагомедовой также зафиксировано нежилое помещение размером 6307 кв. м, две квартиры (151,8 кв. м и 115 кв. м) и гараж 5.
Биография
Родился 23 апреля 1961 года в селе Арчо Ахвахского района Дагестанской АССР. По национальности — аварец.
В 1978 году окончил среднюю школу, далее Дагестанский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 1983—1985 годах отслужил в армии.
В августе — сентябре 1999 года — заместитель командира Интернациональной бригады народного ополчения Махачкалы, участник боевых событий в Ботлихском и Новолакском районах.
В 2005 году в Центре промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Современная региональная промышленная политика: кластерный подход».
В 2009 году — ВАК РФ утвержден в ученом звании профессора.
Женат, воспитывает четверых детей.
Примечания
- Глава Дагестана освободил от занимаемой должности вице-премьера региона // ТАСС, 22 ноября 2022 года
- Хуже при Газимагомедове в Махачкале не станет, но со всеми проблемами он точно не справится // Региональные комментарии, 29 ноября 2022 года
- Успех общей работы зависит от личного небезразличия // Махачкалинские Известия, 19 мая 2011 года
- Назначен новый руководитель ООО «Газпром газораспределение Дагестан» - https://mrg.gazprom.ru/press/news/2019/04/549/
- Путин, Меликов, Гасанов... // Черновик, 22 апреля 2022 года
Автор: "Кавказский узел"