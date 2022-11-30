Газимагомедов Ризван

30 ноября 2022, 11:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российский и дагестанский государственный и политический деятель. С 28 ноября 2022 года исполняет обязанности главы Махачкалы. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный строитель Российской Федерации и Республики Дагестан. Аварец.

Засучив рукава

Деятельность на посту мэра Газимагомедов начал с борьбы со ступеньками на тротуарах. Он распорядился оповещать предпринимателей о необходимости добровольно демонтировать входные группы в здания, если ступеньки выступают на тротуары. «В противном случае демонтаж будет проведен городскими службами», - предупредил он.

Газимагомедов, Амиров и Меликов

22 ноября Ризван Газимагомедов неожиданно ушел с поста заместителя председателя правительства республики, куда был назначен 27 февраля 2022 года , на должность заместителя главы Махачкалы. 28 ноября, после отставки Салмана Дадаева, он стал исполнять обязанности главы столицы Дагестана.

Ди­рек­тор Цен­тра стра­те­ги­че­ских ини­ци­а­тив и по­ли­ти­че­ских тех­но­ло­гий «Век­тор» Ханжан Курбанов утверждает, что «в сеть ак­тив­но вбра­сы­ва­ет­ся ин­фор­ма­ция, что Ризван Га­зи­ма­го­ме­дов – ком­про­мисс­ная фи­гу­ра меж­ду кла­ном Са­и­да Ами­ро­ва и ко­ман­дой гла­вы рес­пуб­ли­ки» .

Саид Амиров - гла­ва ад­ми­ни­стра­ции Ма­хач­ка­лы с 1998 по 2013 год, при­го­во­рен­ный в 2015 году к по­жиз­нен­но­му ли­ше­нию сво­бо­ды за под­го­тов­ку тер­ак­та и ор­га­ни­за­цию убий­ства, - говорится в его биографии на «Кавказском узле».

В 2011 году Саид Амиров, присваивая Газимагомедову звание Почетного гражданина Махачкалы, лестно о нем отзывался. «Несмотря на то, что сегодня Ризван Газимагомедов занимает ответственный пост в правительстве Дагестана, в его трудовой биографии важное место занимает работа в администрации Махачкалы. Он – наш!» – сказал он тогда о Ризване Газимагомедове .

Политическая карьера

В 1998—2007 годах — председатель Собрания депутатов муниципального образования городской округ «город Махачкала».

С апреля по август 2007 года — депутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя Комитета по экономической политике.

С августа 2007 по июль 2013 года — заместитель председателя правительства Республики Дагестан.

В 2013—2014 годах — министр промышленности и энергетики Республики Дагестан.

В 2014—2019 годах — советник министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

С 2022 года — заместитель председателя правительства Республики Дагестан.

Трудовая карьера

В 1985—1989 годах — мастер-производитель работ Строительно-монтажного управления «Дагпромстрой», г. Махачкала.

В 1989—1991 годах — начальник участка, главный строитель СМУ «Дагпромстрой».

В 1991—1996 годах — директор махачкалинского ООО «Жилпромстрой».

В 1996—1998 — президент ООО СПК «Махачкаластройсервис».

В 2019—2021 годах — исполнительный директор ООО «Газпром Газораспределение Дагестан» .

Декларация

По итогам 2021 года Газимагомедов задекларировал доход в 4,17 млн рублей. При этом у него в собственности два автомобиля – Mercedes-Benz Е 200 и AUDI А8, и немало объектов недвижимости. Два земельных участка (600 и 1822 кв. м), две квартиры (230 и 29 кв. м), жилой дом (773 кв. м), дачный дом (90 кв. м) и гараж (26,7 кв. м).

Доход его супруги в прошлом году составил 2,93 млн рублей. У нее в собственности четыре земельных участка (2050 кв. м, 1580 кв. м, 1737 кв. м и 1524 кв. м), четыре крупных офисных помещения, каждый размером в 226,9 кв. м. В декларации Газимагомедовой также зафиксировано нежилое помещение размером 6307 кв. м, две квартиры (151,8 кв. м и 115 кв. м) и гараж .

Биография

Родился 23 апреля 1961 года в селе Арчо Ахвахского района Дагестанской АССР. По национальности — аварец.

В 1978 году окончил среднюю школу, далее Дагестанский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 1983—1985 годах отслужил в армии.

В августе — сентябре 1999 года — заместитель командира Интернациональной бригады народного ополчения Махачкалы, участник боевых событий в Ботлихском и Новолакском районах.

В 2005 году в Центре промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Современная региональная промышленная политика: кластерный подход».

В 2009 году — ВАК РФ утвержден в ученом звании профессора.

Женат, воспитывает четверых детей.

Примечания