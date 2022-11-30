Работу на посту мэра Газимагомедов начал с борьбы с пристройками на тротуарах

30 ноября 2022, 10:39

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Предприниматели должны добровольно демонтировать входные группы в коммерческие объекты, если ступеньки выступают на тротуары, иначе сносом займутся городские службы, заявил новый и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов.

Как писал "Кавказский узел", 29 января мэрия Махачкалы сообщила, что управление архитектуры и градостроительства проводит работу по освобождению тротуаров от "незаконно возведенных входных групп" в здания, которые мешают ходить пешеходам, женщинам с колясками и маломобильным гражданам.

В частности, рабочие расширили тротуары на проспекте Акушинского, разрушив ступеньки у входов в магазины и салоны. Некоторые пользователи соцсети одобрили расширение тротуаров таким способом, их оппоненты сочли демонтаж ступенек необдуманным решением.

Ризван Газимагомедов распорядился оповещать предпринимателей о необходимости добровольно демонтировать входные группы в здания, если ступеньки выступают на тротуары, сообщает сегодня махачкалинское издание "Мирмол". "В противном случае, предупредил мэр, демонтаж будет проведён городскими службами", - говорится в публикации.

Ранее масштабные сносы входных групп в Махачкале проводили работники управления архитектуры. Газимагомедов поручил продолжить эту работу, "фиксировать каждый факт захвата" предпринимателями муниципальной земли, на которой расположены тротуары, пишет издание.

К началу февраля администрация направила владельцам коммерческих объектов около 300 уведомлений о необходимости демонтажа лестниц, незаконно установленных на тротуарах города, сообщило 4 февраля со ссылкой на пресс-службу мэрии РИА "Дагестан".

При этом 10 предпринимателей провели эту работу своими силами, а около 50 входных групп демонтировали городские службы, поскольку собственники объектов отказались самостоятельно разрушить входы, отмечается в публикации.

Напомним, 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности главы города стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого, 22 ноября.

Салман Дадаев пояснил отставку тем, что у него оказались разные взгляды с руководством республики на развитие города. По его словам, решение покинуть пост связано с дальнейшим развитием Махачкалы, "чтобы была неограниченная помощь от республиканских властей".

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