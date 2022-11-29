Махачкалинцы выразили сожаление по поводу отставки Дадаева

29 ноября 2022, 11:28

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Салман Дадаев объяснил свой уход с поста мэра Махачкалы разностью взглядов с руководством Дагестана. Пользователей соцсетей огорчила новость об отставке градоначальника.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности градоначальника назначен Ризван Газимагомедов.

Дадаев рассказал о причинах, побудивших его уйти в отставку. "У нас разные взгляды с руководством республики на развитие города. В данной ситуации горожане страдать не должны. Есть очень много мер поддержки, которые руководство республики посредством бюджета и включения в федеральную программу может оказать содействие в развитие города. В связи с разностью подходов было принято взвешенное решение", - приводятся слова Дадаева в Instagram в паблике "Лента Дагестан", насчитывающем 136 тысяч подписчиков.

По словам теперь уже бывшего мэра, решение покинуть пост связано с дальнейшим развитием города. Это было нужно, в том числе, "чтобы была неограниченная помощь от республиканских властей".

Пост за 17 часов набрал 151 лайк и 43 комментария.

"Достойный сын своего народа, порядочный уважительный, целенаправленный. Очень жаль что уходит Салман Дадаев", - пишет пользователь под ником 1977.iman_.

"Жаль, что один из немногих чиновников, кому не безразлична судьба города, уходит, сейчас продолжат раздавать налево направо оставшиеся участки", - заявляет dr.uzi_uzi.

"Жаль, что вы уходите, сейчас оставшиеся тротуары и скверы продадут и будет не город, а труба ржавая!!!" - выражает опасения akzent_05.

"Очень жаль, что блокировали работу его и жаль что уходит", - сетует omarovasali. "Очень жаль. Единственный, кто хоть что-то сделал для города", - пишет natalia.pele. "Очень жаль!!! Ушел достойно, надеюсь вернется… на более высокую должность!", - заявляет diana_g.a._.

"Очень жаль. Лучший мэр Махачкалы за последние 30 лет!!!" - пишет hadgimurad99.

"Очень жаль! Скорее всего, был безоткатный мэр. Скорее всего, не усвоил или не освоил бюджет", - предполагает tut_nedvijimost_mahachkala.

Сам Дадаев об отставке лаконично написал в своем Telegram-канале в 17:26 28 ноября: "Все! Дальше сами!". Пост сегодня к 11:20 мск набрал 31,7 просмотров и 476 комментариев.

"Хоть один нормальный градоначальник был в Махачкале. И то не дали работать... Жаль", - прокомментировал пользователь под ником GG.

"Жаль, что у нас в Дагестане вот такая каша творится непонятная в политике и с должностями", - считает Albanec.

"Отсутствие равнодушия среди населения - это успех, реакция у каждого своя и она есть", - заявил Al G.