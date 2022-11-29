29 ноября 2022, 11:28
Махачкалинцы выразили сожаление по поводу отставки Дадаева
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Салман Дадаев объяснил свой уход с поста мэра Махачкалы разностью взглядов с руководством Дагестана. Пользователей соцсетей огорчила новость об отставке градоначальника.
Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности градоначальника назначен Ризван Газимагомедов.
Дадаев рассказал о причинах, побудивших его уйти в отставку. "У нас разные взгляды с руководством республики на развитие города. В данной ситуации горожане страдать не должны. Есть очень много мер поддержки, которые руководство республики посредством бюджета и включения в федеральную программу может оказать содействие в развитие города. В связи с разностью подходов было принято взвешенное решение", - приводятся слова Дадаева в Instagram в паблике "Лента Дагестан", насчитывающем 136 тысяч подписчиков.
По словам теперь уже бывшего мэра, решение покинуть пост связано с дальнейшим развитием города. Это было нужно, в том числе, "чтобы была неограниченная помощь от республиканских властей".
Пост за 17 часов набрал 151 лайк и 43 комментария.
"Достойный сын своего народа, порядочный уважительный, целенаправленный. Очень жаль что уходит Салман Дадаев", - пишет пользователь под ником 1977.iman_.
"Жаль, что один из немногих чиновников, кому не безразлична судьба города, уходит, сейчас продолжат раздавать налево направо оставшиеся участки", - заявляет dr.uzi_uzi.
"Жаль, что вы уходите, сейчас оставшиеся тротуары и скверы продадут и будет не город, а труба ржавая!!!" - выражает опасения akzent_05.
"Очень жаль, что блокировали работу его и жаль что уходит", - сетует omarovasali. "Очень жаль. Единственный, кто хоть что-то сделал для города", - пишет natalia.pele. "Очень жаль!!! Ушел достойно, надеюсь вернется… на более высокую должность!", - заявляет diana_g.a._.
"Очень жаль. Лучший мэр Махачкалы за последние 30 лет!!!" - пишет hadgimurad99.
"Очень жаль! Скорее всего, был безоткатный мэр. Скорее всего, не усвоил или не освоил бюджет", - предполагает tut_nedvijimost_mahachkala.
Сам Дадаев об отставке лаконично написал в своем Telegram-канале в 17:26 28 ноября: "Все! Дальше сами!". Пост сегодня к 11:20 мск набрал 31,7 просмотров и 476 комментариев.
"Хоть один нормальный градоначальник был в Махачкале. И то не дали работать... Жаль", - прокомментировал пользователь под ником GG.
"Жаль, что у нас в Дагестане вот такая каша творится непонятная в политике и с должностями", - считает Albanec.
"Отсутствие равнодушия среди населения - это успех, реакция у каждого своя и она есть", - заявил Al G.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"