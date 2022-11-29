29 ноября 2022, 07:51

Ризван Газимагомедов назначен исполняющим обязанности мэра Махачкалы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обязанности главы Махачкалы после отставки Салмана Дадаева возложены на его заместителя Ризвана Газимагомедова.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра.

Обязанности мэра Махачкалы после отставки Салмана Дадаева, с 28 ноября исполняет его заместитель Ризван Газимагомедов, сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу администрации Махачкалы.

Газимагомедов был назначен заместителем мэра Махачкалы 22 ноября, сказано в сообщении.

Ранее он занимал должности заместителя председателя правительства Дагестана, председателя собрания депутатов Махачкалы, министра промышленности и энергетики Дагестана, советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, а также был исполнительным директором ГРО "Дагестан" – "Газпром межрегионгаз"

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Примечание:

"Газимагомедов: Дагестан рискует остаться без средств фонда ЖКХ", "Газимагомедов: погорельцы из села Цибари пока не получили компенсацию", "Вице-премьер Дагестана возглавил штаб по нормализации ситуации с электроснабжением Махачкалы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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