Ризван Газимагомедов назначен исполняющим обязанности мэра Махачкалы

29 ноября 2022, 07:51

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Обязанности главы Махачкалы после отставки Салмана Дадаева возложены на его заместителя Ризвана Газимагомедова.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра.

Обязанности мэра Махачкалы после отставки Салмана Дадаева, с 28 ноября исполняет его заместитель Ризван Газимагомедов, сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу администрации Махачкалы.

Газимагомедов был назначен заместителем мэра Махачкалы 22 ноября, сказано в сообщении.

Ранее он занимал должности заместителя председателя правительства Дагестана, председателя собрания депутатов Махачкалы, министра промышленности и энергетики Дагестана, советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, а также был исполнительным директором ГРО "Дагестан" – "Газпром межрегионгаз"

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