Дадаев ушел в отставку с поста мэра Махачкалы

28 ноября 2022, 16:14

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Депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра.

Как писал "Кавказский узел", Салман Дадаев возглавил мэрию Махачкалы 31 января 2019 года, за его назначение проголосовали 41 из 45 депутатов горсобрания. Став мэром, Салман Дадаев призвал чиновников помочь ему "навести порядок в этом городе". В числе первоочередных задач он назвал возвращение доверия горожан к власти и искоренение коррупции.

В мае 2017 года Салман Дадаев возглавил управу Басманного района Москвы. 5 декабря 2018 года Владимир Васильев, занимавший тогда должность главы Дагестана, объявил о том, что Салман Дадаев «подобран кандидатом» на должность мэра Махачкалы.

Депутаты горсобрания Махачкалы, рассмотрев сегодня на внеочередной сессии заявление Салмана Дадаева об отставке, проголосовали за нее большинством голосов. "Решение принято", - цитирует председателя собрания Мариса Ильясова ТАСС.

Салман Дадаев объявил о своей отставке на сегодняшнем заседании депутатов горсобрания, информирует РИА "Дагестан".

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