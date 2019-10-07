Прокуратура потребовала вернуть земельный участок в центре Махачкалы

07 октября 2019, 22:14

Незаконно учрежденная в 2002 году фирма получила земельный участок в центре Махачкалы стоимость более 20 миллионов рублей, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, в 2002 году городская администрации передала ООО "Кинотеатр "Махачкала" земельный участок в центре города площадью 8 551 кв.м. В 2013 году этот участок был продан ООО "Дагпресс-Медиа" за 900 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что ООО "Кинотеатр "Махачкала" было учреждено с нарушением федерального закона, а кадастровая стоимость указанного участка составляет более 20 миллионов рублей.

После соответствующего представления горадминистрация обратилась в Арбитражный суд с иском о признании продажи земли недействительной.

"Ответчиками добровольно исполнены исковые требования о возвращении участка ООО "Кинотеатр "Махачкала". Принимаются меры, направленные на возврат участка в муниципальную собственность и ликвидацию незаконно созданного общества", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Комментариями представителей указанных фирм "Кавказский узел" не располагает. На сайте Арбитражного суда Дагестана информации о решении по данному делу нет.

В 2002 году городскую администрацию Махачкалы возглавлял Саид Амиров. В июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта.

Материалы о деле бывшего мэра Махачкалы "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Саид Амиров: из мэрии в СИЗО".