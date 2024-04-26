Шесть противников Пашиняна освобождены от уголовного преследования

26 апреля 2024, 22:08

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Следователи отказались от уголовного преследования шестерых сторонников оппозиционного "Национально-демократического полюса", задержанных по подозрению в разжигании ненависти к премьер-министру Армении. С седьмого взята подписка о невыезде, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля семь сторонников "Национально-демократического полюса" (НДП) были задержаны после инцидента с женой премьер-министра Никола Пашиняна в Мемориальном комплексе Цицернакаберд. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 329 УК Армении (разжигание ненависти, нетерпимости и вражды по политическим взглядам), предусматривающей от года до четырех лет лишения свободы.

Инцидент с участием сторонников оппозиционного блока "Национально-демократический полюс" произошел днем 24 апреля в Мемориальном комплексе Цицернакаберд во время церемонии возложения цветов в память о жертвах геноцида армян в Османской империи. Там сторонники НДП в присутствии семьи Никола Пашиняна скандировали: "Никол - предатель!". Позднее в тот же день силовики разогнали шествие противников Пашиняна, организованное НДП, были задержаны более 90 человек.

Шесть сторонников НДП освобождены, поскольку следствие не нашло в их действиях состава преступления, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Араик Папикян.

Седьмому задержанному предъявлено обвинение, отметил он. "Обвинение в разжигании ненависти, нетерпимости и вражды по политическим взглядам (часть 2 статьи 329 УК Армении) выдвинуто одному участнику инцидента. В отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - сказал адвокат.

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