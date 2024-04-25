25 апреля 2024, 23:45

Семь оппозиционеров арестованы по уголовному обвинению после инцидента с женой Пашиняна

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Участники акции протеста в Мемориальном комплексе «Цицернакаберд» во время присутствия там супруги армянского премьера арестованы по обвинению в разжигании ненависти и вражды, сообщил Следственный комитет Армении.

Как писал "Кавказский узел", инцидент с участием сторонников оппозиционного блока "Национально-демократический полюс" произошел днем 24 апреля в Мемориальном комплексе Цицернакаберд во время церемонии возложения цветов в память о жертвах геноцида армян в Османской империи. Там сторонники НДП в присутствии семьи Никола Пашиняна скандировали: "Никол - предатель!". Позднее в тот же день силовики разогнали шествие противников Пашиняна, организованное НДП, были задержаны более 90 человек

Семеро сторонников Национально-демократического полюса арестованы после инцидента с женой премьер-министра Никола Пашиняна в Мемориальном комплексе Цицернакаберд, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По словам представителя ведомства, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 329 УК Армении (Разжигание ненависти, нетерпимости и вражды по политическим взглядам). Согласно порталу правовой информации Arlis, эта статья предусматривает от года до четырех лет лишения свободы. 

В ходе церемонии возложения цветов в память жертв Геноцида армян в Османской империи сторонники Национально-демократического полюса, увидев супругу и младшую дочь Пашиняна в сопровождении охраны, стали скандировать: «Никол - предатель!», «Никол – убийца!» и «Никол - геноцидальный!».

Адвокат задержанных Араик Папикян сообщил, что уголовная статья об экстремизме "стала дубиной в руках власти". «Так же власти поступили с Самвелом Варданяном (после его конфликта с провластным депутатом). Ограничить права иным способом власти не могут, поэтому применяют статью о разжигании ненависти, нетерпимости и вражды по политическим взглядам», - заявил он «Кавказскому узлу».

Ранее, армянские правозащитники раскритиковали власти за избирательный подход в применении статьи о разжигании ненависти, нетерпимости и вражды по политическим взглядам. По их словам, власти применяют ее к своим политическим оппонентам.

"Кавказский узел" писал также, что сегодня днем в Ереване полиция подвергла приводу еще 30 участников протестов против передачи земель Азербайджану. 

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал политический аналитик Армен Ованнисян. Эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Участник акции у КПП "Баграташен" госпитализирован после стычки с полицией", "Избиение Вардянана продолжило тренд преследования оппонентов властями Армении", "Ереван признал проблемы с подписанием мирного договора с Баку". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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