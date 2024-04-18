Избиение Вардянана продолжило тренд преследования оппонентов властями Армении

18 апреля 2024, 08:09

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Власти уже длительное время используют силовиков для преследования своих оппонентов, очередным примером этого стало избиение людьми в масках активиста Самвела Варданяна по дороге в СИЗО, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", активист Самвел Варданян задержан за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". 16 апреля защита заявила, что люди в масках избили Варданяна по дороге в следственный изолятор. Напавшие не только избили активиста, но и унизили его, отметил адвокат Вараздат Арутюнян. 17 апреля активисту ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении политической вражды к первоначальному обвинению в хулиганстве.

Избиение Самвела Варданяна скажется на рейтинге демократии Армении, считает глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

"Все инциденты, в которых так или иначе фигурирует полиция, происходят при прямом участии властей и высокопоставленных силовиков. Демократия – единственный козырь, который дает основание для оказания помощи Западом. И по этому козырю наносят удар, ставят под сомнение, чтобы показать, что Армения не готова к институциональными изменениям", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Действия силовиков не изменились, изменилась реакция гражданского общества, считает Карапетянц. "Прежде гражданское общество резко реагировало на зверства силовиков. Сегодня, к сожалению, ряд представителей гражданского общества содействует властям, оправдывая беззаконие, чинимое при попустительстве правящей силы", – сказала правозащитница.

Карапетянц раскритиковала дополнения в Уголовный кодекс, которые позволяют привлекать к ответственности за разжигание ненависти, нетерпимости или вражды по политическим взглядам.

"Если бы статья применялась ко всем без исключения, мы не говорили бы о репрессивном инструменте для сведения счетов с оппонентами. Власть использует статью в своих интересах, формируя атмосферу страха. Армянская демократия еще не на том уровне, чтобы применять подобные статьи", – подчеркнула она.

Варданян был избит при содействии и попустительстве силовиков, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

"Человек находился под охраной государства, полиция несет ответственность за защиту и безопасность. Без участия силовиков нападение было бы невозможным. Другой вопрос: а кто были неизвестные в масках? Есть веские основания подозревать, что и нападавшие были силовиками. Вряд ли для избиения привлекли представителей криминала", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики действовали с разрешения и подачи властей, полагает правозащитник. "Спикер парламента дал публичную оценку, указав, что должны предпринять силовики. Это дает основание полагать, что полиция действовала с подачи властей. Мы не увидели мнения о превышении полномочий силовиками, в частности, в Ераблуре. Если проводить параллели, можно сравнить с 2008 годом, когда Роберт Кочарян в конце февраля, еще до разгона протестующих, заявил, что многие сядут на долгий срок", – подчеркнул Сакунц.

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых также победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией тогда погибли десять человек и более 250 были ранены. Группы людей численностью 40-60 человек, прорвавшись через полицейские заграждения, жгли и крушили все на своем пути, а стражи порядка применяли табельное оружие, говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в материале "Бунт в Армении", опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда пришли к власти после революции, причина которой был дефицит справедливости, а также разгул безнаказанности и насилия, и аналогичное поведение правящей силы, ставится под вопрос их искренность, добавил Артур Сакунц.

"Сомневаюсь, что проведут объективное расследование, дело раскроют, а виновных в избиении [Варданяня] привлекут к ответственности. Правоохранительная система неэффективна. Это касается преступлений как по политическим мотивам, так и случаев истязаний простых граждан", – отметил правозащитник.

Уголовная статья об ответственности за разжигание ненависти, нетерпимости или вражды по политическим взглядам действует в одностороннем порядке, считает он. "Но статья применяется только за высказывания против представителей власти. Это говорит о нарушении принципа равенства перед законом и верховенства закона. Что дает право подозревать, что данную статью используют против политических оппонентов", – предположил правозащитник.

Власти Армении не расследуют дела, которые касаются превышения полномочий силовиками, подчеркнула представитель наблюдательной группы по контролю исправительных учреждений Зара Ованнисян.

"Если избиение Варданяна не будет раскрыто, можно уверенно сказать, что силовики непосредственно содействовали преступлению. Сомнительно, что дело раскроют. Власти не станут обижать силовиков, потому что в этом случае силовики перестанут выполнять приказы властей", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Ни одно дело по истязаниям в полицейском участке не дошло до суда, и сегодня эта практика продолжается, добавила Ованнисян.

"В соответствии со Стамбульскими протоколами в пенитенциарных учреждениях должны фиксировать телесные повреждения новых заключенных. Есть многочисленные случаи, когда телесные повреждения документально фиксируются, отправляются в Следственный комитет, но дела так и не попадают в суд. Есть только один случай частичного вердикта по обвинению в истязаниях. Вседозволенность силовиков приводит к росту аналогичных преступлений, более того, препятствует их предотвращению", – пояснила она.

В Армении силовая структура становится дубиной в руках правящей силы, не только защищая ее интересы, но и содействуя сохранению власти, подчеркнула правозащитница. "Полиция – носитель традиции насилия. У нас нет той полиции, которая вне зависимости от того, кто у власти, имела бы сформированные процедуры, основанные исключительно на обеспечении прав человека и верховенства закона. У нас полиция – на которую сильно воздействие властей и которая выполняет политические заказы", – сказала Ованнисян.

Она также высказала мнение, что уголовная статья об ответственности за разжигание ненависти, нетерпимости или вражды по политическим взглядам действует в одностороннем порядке.

"Если бы эта статья работала, спикер парламента должен был сложить полномочия и быть привлечен к ответственности за унижение человека. Тот же Никол Пашинян угрожал уложить лицом в асфальт своих политических оппонентов, а в ходе кампании на выборах в парламент в 2021 году бегал, размахивал молотком, угрожая политическим оппонентам. Мы имеем дело с легитимизацией насилия, тональность которой задает правящая сила. И правящая сила несет ответственность за это", – заключила правозащитница.

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