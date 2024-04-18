18 апреля 2024, 05:29

Самвел Варданян отправлен под домашний арест

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Активисту Самвелу Варданяну, задержанному за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор", ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении политической вражды к первоначальному обвинению в хулиганстве. Суд в Ереване отправил его под домашний арест с залогом в 7 млн драмов. 

Как писал "Кавказский узел", Самвел Варданян задержан в Ереване за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". Его действия правоохранители квалифицировали как хулиганство, но обвинение пока не предъявлено, сообщил адвокат. 16 апреля защита заявила, что люди в масках избили Варданяна по дороге в следственный изолятор. Напавшие не только избили активиста, но и унизили его, отметил адвокат Вараздат Арутюнян.

Следствие предъявило активисту Самвелу Варданяну, оскорбившему провластного депутата, новое обвинение. Уголовное дело о хулиганстве дополнено статьей о возбуждении вражды и нетерпимости по политическим убеждениям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рубен Меликян. Он отметил, что эта статья предусматривает от одного года до четырех лет лишения свободы.

Днем 17 апреля Самвела Варданяна доставили в суд первой инстанции Шенгавитского административного района. Защита ожидала, что следователь будет настаивать на заключении активиста под стражу, но суд назначил ему домашний арест и 7 млн драмов (17 830 долларов США) в качестве залога, рассказал Меликян корреспонденту "Кавказского узла" после заседания.

Меликян добавил, что защита сообщила о применении насилия к Варданяну. Следственный комитет изучает материалы, представленные защитой. Адвокаты ожидают, что по факту избиения активиста будет начато уголовное производство. .

Правозащитник Аветик Ишханян раскритиковал решение суда. "Домашний арест и 7 млн драмов за то, что человек сказал правду. Многие посчитают это победой, но на самом деле это позор. Варданян будет под домашним арестом, а те, кто применил к нему насилие, получат награды", - написал на своей странице в Facebook Ишханян.

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Примечание:

"Защита потребовала расследовать избиение Самвела Варданяна", "Активист задержан в Ереване после стычки с провластным депутатом", "Защита связала дело против Самсоняна с его словами о Пашиняне".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 апреля 2024, 04:30

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  • Губаду Ибадоглу предъявлено окончательное обвинение

    Арестованному в Азербайджане оппозиционному политику и ученому-экономисту Губаду Ибадоглу объявлен окончательный обвинительный акт, в ближайшие недели дело передадут суду. Сам Ибадоглу и его защита полностью отвергли обвинения.

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