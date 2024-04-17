Защита Варданяна рассказала подробности его избиения

17 апреля 2024, 01:57

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Омбудсмен Армении потребовал у Генпрокуратуры и МВД детального расследования избиения Самвела Варданяна. Напавшие не только избили активиста, но и унизили его, сообщил адвокат Вараздат Арутюнян.

Как писал "Кавказский узел", Самвел Варданян задержан в Ереване за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". Его действия правоохранители квалифицировали как хулиганство, но обвинение пока не предъявлено, сообщил адвокат. 16 апреля защита сообщила, что люди в масках избили Варданяна по дороге в следственный изолятор.

Омбудсмен Армении по собственной инициативе начала процедуру обсуждения по факту избиения Самвела Варданяна, сообщили в офисе Уполномоченного по правам человека в Армении.

«Самвел Варданян в беседе с представителями омбудсмена тет-а-тет представил детали избиения. Омбудсмен Армении направил в Генпрокуратуру и МВД обращение с требованием детального расследования инцидента», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" 16 апреля сотрудник пресс-службы офиса омбудсмена. Любого рода насилие неприемлемо, каждому инциденту должна быть дана правовая оценка, а виновные – привлечены к ответственности, добавили в офисе омбудсмена.

В пресс-службе МВД Армении «Кавказскому узлу» сообщили о начале служебного расследования на основании заявления об избиении Самвела Варданяна.

Адвокат Вараздат Арутюнян рассказал подробности избиения Самвела Варданяна.

«Не успев отъехать от полицейского участка, двое силовиков вышли из машины справить нужду. В это время трое неизвестных в черной одежде и масках открыли дверь, вытащили Варданяна из машины, повалили на землю и стали избивать. Все это сопровождалось непристойной бранью, в него плевали, стаскивали с него штаны, демонстративно держа дубинку между ног. Все это время руки Варданяна были закованы в наручники за спиной, и закованы были так крепко, что у него остались кровоподтеки на запястьях», - рассказал он «Кавказскому узлу».

Варданян получил многочисленные ссадины и кровоподтеки, у него травма руки, плеча, разбита левая бровь, оттек на лбу, добавил адвокат. «Варданян прошел судебно-медицинскую экспертизу, зафиксировав телесные повреждения», - подчеркнул Арутюнян.

Он назвал беспрецедентным избиение и истязание Варданяна. «Я не припомню аналогичного случая в независимой Армении», - заключил адвокат.

Телеграм-канал "Armenia Today" также опубликовал подробности избиения Варданяна со слов Вараздата Арутюняна. По его словам, активиста поставили на колени, ударили головой об землю и оскорбляли.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта был задержан руководитель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян, которого обвинили в хулиганстве, по словам адвоката, поводом стали его высказывания в адрес Пашиняна.

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