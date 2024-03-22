Защита связала дело против Самсоняна с его словами о Пашиняне

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Руководитель ОО "Гражданское создание" Нарек Самсонян задержан в рамках дела о хулиганстве, сообщил Следком. Задержание Самсоняна стало атакой на свободу слова, поводом для уголовного дела стали его высказывания в подкасте про премьер-министра Армении, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники силовых структур в Армении задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна.

Видео задержания Самсоняна размещено на YouTube-канале AntiFake TV. На кадрах 16-секундного ролика видно, как пять человек, в том числе два человека в форме сотрудников силовой структуры, укладывают на асфальт мужчину и держат его, завернув ему руки за спину. Человек, снимающий видео, подходит ближе, после чего один из людей мешает ему снимать.

Руководитель ОО "Гражданское создание", основатель ресурса AntiFake.am Нарек Самсонян задержан в рамках уголовного дела по факту хулиганства, (часть 1 статьи 297 УК Армении), сообщил сегодня Следственный комитет Армении.

Форма задержания Самсоняна доказывает, что его арест выходит за рамки уголовно-процессуального кодекса, отметил на своей странице в Facebook* адвокат Арсен Бабаян. Он считает, что это месть в отношении активиста. Кроме этого, как он отметил, изучив статью, по которой Нарек Самсонян преследуется, можно сказать, что это политическая месть. "Действия полицейских носят карательный характер. Очевидно, что сотрудникам полиции дано указание грубо унизить достоинство Нарека Самсоняна", - отметил Бабаян.

"В очередной раз показали, как задерживают оппозиционно настроенного активиста и лишают его свободы слова", - заявил на своей странице в Facebook* адвокат Рубен Меликян.

Адвокат добавил, что Самсоняна пытаются обвинить в хулиганстве с отягчающими обстоятельствами, статья предполагает лишение свободы сроком до пяти лет. "Его обвиняют не в краже, не в применении насилия, не в призыве к насилию. Просто хотят закрыть подкаст "Имнемними" (Самсонян является его соватором и ведущим, название подкаста - слово "мнениями" неправильно произнесенное Пашиняном на русском языке в ходе встречи с Путиным в 2021 году - прим. "Кавказского узла"), представляющей серьезную оппозиционную платформу", - считает Меликян.

По словам адвоката Меликяна, Нарека Самсоняна "наказывают за нецензурные слова в адрес Пашиняна" в подкасте "Имнемними". Он добавил, что это прямой удар по оппозиционному медиа и проявление политических репрессий.

Союз журналистов Армении "строго осудил" действия сотрудников полиции в отношении Нарека Самсоняна, назвав его задержание унижающим достоинство. В распространенном заявлении Союза говорится, что, "даже не ознакомившись с содержанием обвинения, недопустимо применение такой грубой силы в отношение кого бы то ни было". "Подобным образом можно задерживать людей, когда они сопротивляются, вооружены и представляют опасность для полицейских. Ничего подобного, судя по опубликованному видео задержания мы не увидели в случае задержания Самсоняна", - говорится в заявлении Союза.

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