Активист Самсонян задержан силовиками в Армении

22 марта 2024, 12:53

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Сотрудники силовых структур в Армении задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна.

Силовики сегодня задержали председателя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна, сообщил правозащитник и адвокат Рубен Меликян.

Он отметил, что другой информацией пока не владеет, пишет News.am.

В телеграм-канале Нарека Самсоняна опубликовано видео задержания, в описании к нему утверждается, что силовики в масках и люди в гражданской одежде "зверски напали на Нарека Самсоняна и увезли его. На данный момент неизвестно, куда его забрали", информирует издание.

Человек в гражданской одежде ударил рукой по камере, на которую снимался процесс задержания, говорится в публикации.

Видео размещено также на YouTube-канале AntiFake TV. На кадрах 16-секундного ролика видно, как пять человек, в том числе два человека в форме сотрудников силовой структуры, укладывают на асфальт мужчину и держат его, завернув ему руки за спину. Человек, снимающий видео, подходит ближе, после чего один из людей мешает ему снимать.

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