25 января 2024, 17:16

Суд в Ереване удовлетворил требования родителей погибших солдат

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Антикоррупционный суд в Ереване признал неправомерным отказ прокуратуры возбудить уголовное дело о применении силы полицейскими против родителей погибших солдат в Ераблуре, сообщила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года полицейские задержали 37 человек на акции протеста родителей солдат, погибших в карабахской войне 2020 года. Демонстранты выступали против визита Никола Пашиняна к воинскому пантеону "Ераблур", где похоронены военнослужащие. В январе участники акции в Ереване потребовали ускорить расследование по делу о силовом разгоне протестной акции, заявив, что оно ведется очень медленно. В ноябре 2023 года стало известно, что уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Антикоррупционный суд отменил решение прокуратуры об отказе возбудить уголовное дело о применении неправомерной силы полицейскими в отношении родителей погибших солдат в Ераблуре, сообщила защита.

О решении Антикоррупционного суда сообщил адвокат родителей погибших солдат Ваан Ованнисян на своей странице в Facebook*. По его словам, суд удовлетворил жалобу представителя интересов родителей погибших солдат."Судья Мери Мовсисян отменила решение прокурора об отказе возбудить уголовное дело по факту применения неправомерной силы полицейскими в отношении родителей погибших солдат в Ераблуре", - написал адвокат.

Напомним также, что родители погибших солдат отказались встречаться с главой МВД Армении Ваге Казаряном, отметив, что намерены  "бороться за отставку режима, представителем которого является Ваге Казарян.

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Примечание:

"Гаяне Акопян приговорена к условному сроку", "Протестующие в Ереване провели ночь у здания правительства", "Мать убитого солдата госпитализирована с допроса о похищении Ашота Пашиняна".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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