Ереванские силовики избежали ответственности за разгон акции родителей погибших солдат

17 ноября 2023, 01:56

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Следствие не обнаружило состава преступления в действиях силовиков, которые в сентябре 2022 года жестко задерживали родителей погибших солдат на территории воинского пантеона «Ераблур», заявил адвокат участников акции.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года полицейские задержали 37 человек на акции протеста родителей солдат, погибших в карабахской войне 2020 года. Демонстранты выступали против визита Никола Пашиняна к воинскому пантеону "Ераблур", где похоронены военнослужащие. В январе участники акции в Ереване потребовали ускорить расследование по делу о силовом разгоне протестной акции, заявив, что оно ведется очень медленно.

37 задержанных родителей солдат были обвинены в административных правонарушениях по статье о неподчинении законным требованиям полицейских, однако полиция действовала "за рамками закона", заявил адвокат Ваан Ованнисян. В полиции сообщили, что проверяют законность действий сотрудников. Эта проверка не даст результатов, так как власти поощряют силовиков быть готовыми действовать жестко, предположили правозащитницы Нина Карапетянц и Жанна Алексанян.

Никто из силовиков, применивших силу для задержания протестующих в сентябре 2022 года, не будет привлечен к ответственности, сообщил адвокат Ваан Ованнисян, представляющий интересы родителей погибших солдат в деле о разгоне акции против визита Пашиняна к пантеону.

«В рамках уголовного производства, длившегося один год и два месяца, принято решение не начинать уголовное преследование полицейских. Следствие не нашло состава преступления в действиях силовиков», - написал Ованнисян на своей странице в Facebook*.

Для задержания на территории воинского пантеона «Ераблур» 34 родителей погибших солдат, по официальным данным, власти привлекли 439 полицейских, напомнил он. «Из материалов уголовного дела становится ясно, что большинство полицейских, были снайперами, гранатометчиками и пулеметчиками», - подчеркнул Ованнисян.

Власти не привлекут к ответственности полицейских, так как нуждаются в их лояльности - им нужны силовики, готовые по первому приказу действовать жестко против оппозиции, заявила «Кавказскому узлу» глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

Она напомнила, что Никол Пашинян после прихода к власти не был заинтересован в расследовании и наказании виновных в разгоне акций Electric Yerevan и протестов в Сари Таг, хотя такая возможность у него, бесспорно, была и остается, подчеркнула правозащитница.

"Кавказский узел" сообщал, что в июне 2015 года решение о повышении тарифов на электроэнергию вызвало в Армении массовые протесты, в ходе которых полиция прибегала к силовым методам. В марте 2019 года следователи приостановили дело о разгоне протестов, поскольку не нашли силовиков, которым можно предъявить обвинения в превышении полномочий или неоправданном применении силы. Генпрокуратура Армении впоследствии отменила это решение.

В ночь на 30 июля 2016 года в районе Сари Таг произошло столкновение демонстрантов с полицией, в ходе которого пострадали и журналисты. В сентябре 2018 года дело о применении силовиками насилия против активистов и журналистов приостановили.

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