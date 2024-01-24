24 января 2024, 00:58

Родители погибших солдат отказались встречаться с главой МВД Армении

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Участники общественной организации «Зов сыновей» отказались от анонсированной главой МВД Армении Ваге Казаряном встречи. Родители погибших военных принципиально не желают говорить с представителем правительства, которое пошло на уступки и пожертвовало армянским населением Карабаха, следует из заявления активистов.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года полицейские задержали 37 человек на акции протеста родителей солдат, погибших в карабахской войне 2020 года. Демонстранты выступали против визита Никола Пашиняна к воинскому пантеону "Ераблур", где похоронены военнослужащие. В январе участники акции в Ереване потребовали ускорить расследование по делу о силовом разгоне протестной акции, заявив, что оно ведется очень медленно. В ноябре 2023 года стало известно, что уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

О поручении подготовить встречу с родителями погибших солдат, к которым полиция применила силу в пантеоне «Ераблур» в сентябре 2022 года, Ваге Казарян сообщил на пресс-конференции 15 января. 

Родители солдат, погибших в 44-дневней войне, отказались от предложенной главой МВД Армении встречи, передал корреспондент «Кавказского узла».

«В ходе задержаний многие из родителей получили телесные повреждения. Однако через год дело закрыли, и ни один полицейский не был привлечен к ответственности», - отмечено в заявлении организации «Зов сыновей»

Родители погибших бойцов отметили, что не просили о встрече, Казарян сам заявил о намерении встретиться с ними.

«Мы отвергаем любое предложение правящего режима, который предал память наших сыновей, который пошел на территориальные уступки и причастен к геноциду в Арцахе. Мы заявляем, что будем бороться за отставку режима, представителем которого является Ваге Казарян», - сказано в публикации.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Примечание:

"Гаяне Акопян приговорена к условному сроку", "Протестующие в Ереване провели ночь у здания правительства", "Мать убитого солдата госпитализирована с допроса о похищении Ашота Пашиняна".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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