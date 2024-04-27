Саралиев сообщил об обмене телами убитых военных

27 апреля 2024, 01:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Россию переданы тела 36 убитых в ходе спецоперации военных, украинской стороне возвращены тела 140 военнослужащих, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 апреля депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил об обмене телами убитых. По его словам, в Россию передали 23 тела убитых в ходе спецоперации, украинской стороне возвращены тела 99 военных.

26 апреля состоялся очередной обмен телами убитых военных между Россией и Украиной, пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы России от Чечни Шамсаила Саралиева.

По словам Саралиева, в Россию переданы тела 36 убитых в ходе спецоперации, на Украину - тела 140 военных.

Напомним, что 31 января депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался о самом крупном обмене пленными с Украиной, 175/175. 8 февраля он сообщил, что состоялся обмен пленными с Украиной по формуле 100/100, в Россию возвращены бойцы "чувствительной категории", не уточнив, что подразумевает этот термин. 16 февраля Саралиев отчитался об обмене телами убитых. В Россию были возвращены тела 61 убитого, на Украину передали останки 58 человек, сообщил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.