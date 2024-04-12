Саралиев отчитался об обмене телами убитых на Украине

12 апреля 2024, 16:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Россию передали 23 тела убитых в военной операции, украинской стороне возвращены тела 99 военных, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался о самом крупном обмене пленными с Украиной, 175/175. 8 февраля он сообщил, что состоялся обмен с пленными с Украиной по формуле 100/100, в Россию возвращены бойцы "чувствительной категории", не уточнив, что подразумевает этот термин. 16 февраля Саралиев отчитался об обмене телами убитых. В Россию были возвращены тела 61 убитого, на Украину передали останки 58 человек, сообщил он.

3 января он заявил, что 75 российских военных удалось вернуть из украинского плена без обмена и 173 пленных возвращены по обмену. Военные возвращены из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, отчиталось в тот же день Минобороны России. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о роли Кадырова в этом обмене. По мнению ряда из них, Кадыров имеет налаженные связи на Ближнем Востоке и мог сыграть роль в привлечении Объединенных Арабских Эмиратов к обмену пленными. Их оппоненты уверены, что у ОАЭ и России налажены контакты и без главы Чечни, а если бы Кадыров приложил руку к организации обмена, он бы использовал это для пиара.

Россия вернула тела 23 убитых в военной операции на Украине военных, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции. "23 тела забрали", - процитировало слова парламентария РБК.

Он добавил, что Киеву переданы 99 тел убитых военнослужащих, говорится в публикации.

Предыдущий обмен телами погибших прошел 29 марта. Тогда Россия получила 29 тел, Украина — 121, сообщил сегодня "Коммерсант".

6 июля 2023 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался о возвращении на родину 45 российских военнопленных. 11 июня Саралиев сообщил о возвращении из плена свыше 90 военных, а 6 мая он отчитался о своем участии в возвращении из украинского плена трех летчиков, обнародовав имена офицеров и опубликовав совместное фото с военными. 10 апреля Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля, отчитавшись о возвращении 63 бойцов, 8 января 2023 года, сообщив об обмене по формуле 50/50, а также 31 декабря 2022 года, написав о возвращении 82 военных.

В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.