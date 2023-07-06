Саралиев отчитался о возвращении 45 военных из украинского плена

06 июля 2023, 19:15

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45 российских военных возвращены из украинского плена, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Саралиев сообщил о возвращении из плена свыше 90 военных, а 6 мая он отчитался о своем участии в возвращении из украинского плена летчиков, обнародовав имена офицеров и опубликовав совместное фото с военными. 10 апреля Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля и 8 января 2023 года, а также 31 декабря 2022 года.

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил сегодня, что состоялся очередной обмен пленными с Украиной. "Сегодня силами Министерства обороны РФ провели обмен военнопленными. Домой, в Россию, из украинского плена вернулись 45 наших военнослужащих", - написал представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале. Сколько пленных передано при обмене Украине, депутат не сообщил.

Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео обмена. Военные, вернувшиеся в Россию, благодарят за освобождение. По их словам, они находятся в Белгородской области и оттуда, после того как сменят одежду, поедут домой к своим семьям.

Напомним, 15 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что в республику из плена вернулись пять чеченских бойцов. Он отказался встречаться с бойцами, заявив, что "у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену", и вернувшиеся из плена земляки должны вновь отправиться на передовую. "Пусть докажут, что они не избегали боя", - заявил Кадыров. 15 июня стало известно, что они вновь отправились в зону военной операции.

При этом председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена военнослужащие "показали пример мужества и верности Родине" и "показали себя как истинные чеченцы".

Слова Кадырова были направлены на предотвращение сдачи чеченских бойцов в плен и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В сентябре 2022 года, Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие Шамсаил Саралиев, отметил глава Чечни. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Саралиев также опубликовал видео, на котором пленные выходят из автобуса, строятся, затем едут в автобусе дальше.