Кадыров продолжил сталинские традиции критики освобожденных из плена

19 апреля 2023, 00:17

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Слова Кадырова о необходимости вернуться на фронт освобожденным из украинского плена чеченским бойцам направлено на предотвращение сдачи в плен, и вписывается в сталинские традиции, когда пленение считалось позором, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов. При этом Кадыров отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. В тоже время председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы.

"Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую", - написал Кадыров. По его словам, поэтому он не стал встречаться с вернувшимися. "Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", - заявил глава Чечни. В ситуации, что у бойцов оказались проблемы с наличием боеприпасов, Кадыров видит и свою "вину". "Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект", - указал он.

Даудов встретился с бывшими пленными бойцами полка "Север-Ахмат" с разрешения Кадырова, а сам глава Чечни отстранился от этой негативной темы о пленных чеченцах, считает чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Не знаю, было ли у них разделение мнений по этому поводу. Но в любом случае Кадыров не посчитал достойными бывших пленников, чтобы самому встречаться с ними. Но и вряд ли Даудов устроил встречу самостоятельно, без разрешения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник видит прямое указание Кадырова на то, что этим бойцам нужно вернуться на передовую. "Скорее всего, Кадыров потому и обошёлся жёстко с ними, чтобы заново отправить их в зону боевых действий", - полагает Титиев.

По его мнению, фактически обвинение пленных в трусости, которое просматривается в словах Кадырова - это отражение установки на предотвращение сдачи в плен. "Эта жёсткая позиция связана с тем, чтобы люди не сдавались в плен. Чтобы не было таких прецедентов больше. А как предотвращают сдачу в плен там, на месте, в зоне боев, мы не узнаем", - резюмировал Титиев.

Такое отношение к пленным вписывается в сталинские традиции отношения к сдавшимся в плен, указала председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Вернувшихся из плена считали почти предателями, их проверяли, запрещали после войны возвращаться в столицу, например. Сдаваться в плен - это якобы позор. Нет сочувствия к этим людям", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница опасается, что у вернувшихся из плена чеченцев могут быть новые трудности, так как в словах Кадырова прозвучало предложение выяснить, как они вообще попали в плен. "Возможно пример героизации ранее попавшего в плен и вновь ушедшего на боевые действия должен принудить и этих бойцов опять уехать на передовую. Ведь есть эта установка — погибнуть, но не сдаться. Такая низкая ценность человеческой жизни", - указала Ганнушкина.

9 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозный вернулся чеченский боец Киргиз Мусиханов, который ранее был возвращен из плена и после ранения лечился в Москве. Глава Чечни добавил, что после восстановления Мусиханов намерен вернуться в зону военной операции. Государственный телеканал "Грозный" также посвятил сюжет возвращению Мусиханова, подчеркнув, что Киргиз Мусиханов намерен вернуться на Украину. При этом в телесюжете не было слов самого Мусиханова об этом. Возвращение Мусиханова из украинского плена вызвало повышенный интерес Рамзана Кадырова из-за встречи пленного с Ахмедом Закаевым, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В разговоре с Ахмедом Закаевым Мусиханов утверждал, что в плену с ним обращались хорошо, однако позднее в телесюжете ЧГТРК "Грозный" он сообщил, что над ним в плену издевались. 20 февраля Кадыров объявил, что Мусиханов вновь отправился в зону военной операции и назначен командиром роты спецназа "Ахмат".

Словосочетание "в этом есть и моя вина" по поводу пленения бойцов полка "Север-Ахмат" - редкое признание для Кадырова, считает пиар-специалист с 20-летним стажем Александр Лихтман. "Я думаю, что это продуманный антикризис. Видимо, есть внутреннее напряжение и надо дать ему хоть какой-то клапан для спуска пара. Отметил, что-то сказал, взял часть ответственности на себя", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

На противоположные оценки Кадыровым и Даудовым вернувшихся из плена чеченских бойцов обратил внимание читатель "Кавказского узла". "Даудов хвалит возвращенных из плена кадыровцев за их поведение в плену, говорит об их мужестве, а Кадыров фактически посчитал их трусами. И зачем глава Чечни возвращал пленных на Родину, если считает для себя зазорным с ними встречаться? Ну а в том, что в скором времени вся пятеро снова окажутся на передовой в Украине, можно не сомневаться", - написал он в комментарии к новости о реакции Кадырова на возвращение бойцов в Грозный.

"Кавказский узел" писал также, что 10 апреля депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля и 8 января 2023 года, а также 31 декабря 2022 года. Кроме того, о возвращении пленных при участии Саралиева отчитывался 8, 3 декабря и 5 ноября 2022 года Рамзан Кадыров. Таким образом, возвращение пятерых чеченских бойцов в Грозный 15 апреля стало восьмым случаем возвращения пленных при участии Кадырова и Саралиева*.

Глава Чечни пояснил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата. 4 января, говоря об успехах Саралиева, Кадыров в своей публикации представил Минобороны второстепенным участником возвращения пленных. При этом 22 сентября 2022 года Кадыров высказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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