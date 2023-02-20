Кадыров объявил о назначении Мусиханова командиром роты в зоне военной операции

20 февраля 2023, 17:10

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Чеченский боец Киргиз Мусиханов, ранее возвращенный из украинского плена и встречавшийся с Ахмедом Закаевым, вновь отправился в зону военной операции. Мусиханов назначен командиром роты спецназа "Ахмат", сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозный вернулся чеченский боец Киргиз Мусиханов, который ранее был возвращен из плена и после ранения лечился в Москве. Глава Чечни добавил, что после восстановления Мусиханов намерен вернуться в зону военной операции. Государственный телеканал "Грозный" также посвятил сюжет возвращению Мусиханова, подчеркнув, что Киргиз Мусиханов намерен вернуться на Украину. При этом в телесюжете не было слов самого Мусиханова об этом. Возвращение Мусиханова из украинского плена вызвало повышенный интерес Рамзана Кадырова из-за встречи пленного с Ахмедом Закаевым, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ролик о встрече с Киргизом Мусихановым Ахмед Закаев опубликовал 16 сентября 2022 года. На видео Закаев, обращаясь к Киргизу, напомнил, что во время первой чеченской кампании дядя Мусиханова был соратником сторонников Закаева. В разговоре с Ахмедом Закаевым Мусиханов утверждал, что в плену с ним обращались хорошо, однако позднее в телесюжете ЧГТРК "Грозный" он сообщил, что над ним в плену издевались.

Киргиз Мусиханов, ранее "вызволенный из украинского плена", вернулся в ряды спецназа «Ахмат», сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "Сейчас он в качестве командира одной из рот спецназа «Ахмат» добивается превосходных результатов на одном из самых ответственных направлений", - написал Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что спецназ «Ахмат» совместно батальоном армейского корпуса Народной милиции ЛНР занял "стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки". "Оперативную информацию с мест события докладывает командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» Киргиз Мусиханов", - написал Рамзан Кадыров, прикрепив к публикации соответствующее видео.

На кадрах опубликованного ролика Киргиз Мусиханов выступает в роли интервьюируемого, отвечая на наводящие вопросы своего спутника. "Рамзан Ахматович, салам алейкум, мы находимся в окрестностях Белогоровки вместе с командиром одной из рот спецназа "Ахмат" Киргизом. Киргиз, расскажите, где мы находимся, что это за место, что это за высота", - говорит в начале ролика спутник Мусиханова, после чего Киргиз Мусиханов сообщает, что это "стратегическая высота, самая важная высота". "Провели масштабную работу и забрали эту самую главную высоту", - говорит он.

"И получается, взят под контроль участок железной дороги, которая ведет к Северску? Тут 15 километров до Северска, крупного города Донецкой народной республики", - спрашивает, в частности, спутник Мусиханова. "Да", - кратко соглашается Киргиз Мусиханов.

Мусиханов, назначенный командиром одной из рот спецназа "Ахмат", первоначально отправился на военную операцию в качестве добровольца, отмечает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, 21 сентября 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что готов любой ценой "добраться" до проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, и предложил землякам за границей убить политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии в обмен на помилование и возвращение в Чечню. Призыв Кадырова вызван активностью Закаева на Украине, однако именно постоянное внимание главы Чечни добавляет Закаеву популярности, указали политологи.

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