Угрозы Кадырова повысили политический вес Ахмеда Закаева

23 сентября 2022, 22:58

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Призыв Рамзана Кадырова убить Ахмеда Закаева вызван активностью последнего на Украине, однако именно постоянное внимание главы Чечни добавляет Закаеву популярности, указали Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков. Кадыров призывает к насильственным действиям, однако нет шансов, что он понесет предусмотренную за это законом ответственность, отметил Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 21 сентября заявил, что готов любой ценой "добраться" до проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, предложив землякам заграницей убить политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии в обмен на помилование и возвращение в Чечню. 26 февраля проживающий в Великобритании Ахмед Закаев предложил президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

Угрозы Кадырова связаны с активизацией Закаева в роли вдохновителя чеченских комбатантов, которые выступают на стороне Украины, уверен автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Конечно, его угрозы в адрес Закаева связаны в первую очередь с активностью последнего на Украине. Однако дело в том, что сегодня Закаев - это не самая великая фигура, уничтожив которую, можно многое выиграть. Это заявление рассчитано сугубо на чеченскую аудиторию. Но то, что это связано с активной поддержкой Закаева чеченцев, (выступающих на стороне Украины), это однозначно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, подобные призывы могут найти отклик в чеченской диаспоре, а пострадать может не только Закаев. "До него руки могут не дойти, а вот до родственников, представителей его близкого окружения - могут. Но Кадыров сам своими заявлениями придает Закаеву больший политический вес, чем сам Закаев своими визитами на Украину. Он помогает Закаеву набирать обороты и стать популярнее. Но тем не менее даже такая помощь не делает из Закаева равного для Кадырова оппонента",- подчеркнул Малашенко.

25 мая в Instagram* появилось видеообращение брата Ахмеда Закаева Али, который раскритиковал родственника за слова о добровольцах на Украине. Пользователи соцсети предположили, что Али Закаева вынудили записать видеообращение, а источники сообщили, что публикации ролика предшествовал визит силовиков к брату Ахмеда Закаева.

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков согласился, что угрозы Кадырова в адрес Закаева связаны с активизацией последнего на фоне событий на Украине. Однако, по мнению политолога, Закаев практически не имеет влияния.

"Закаев – это, на мой взгляд, политический пенсионер. Кадыров может призвать ликвидировать кого угодно, но я не вижу опасности для него в связи с деятельностью Закаева на Украине. Это просто давний враг Кадырова, который сейчас проявляет активность в контексте украинских событий. Я вот помню, что некоторое время назад проходил форум свободных народов России и там участвовал Закаев, будучи единственным представителем Ичкерии. Это говорит об отсутствии политического влияния у Закаева", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Кадыров своими заявлениями о Закаеве повышает его политический авторитет. "Кадыров, постоянно говоря о нем, призывая ликвидировать, придает ему политический вес. Это на руку Закаеву, который, как я уже сказал, не имеет большого влияния. Кадыров это делает не специально. Так получается случайно. Он спонтанно говорит о нем, напоминая о его существовании", - подчеркнул Жаворонков.

Адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов считает, что в заявлениях Кадырова есть призывы к насильственным действиям.

"Это статья 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Наказывается лишением свободы на срок до двух лет. А если это совершено по политическим или идеологическим мотивам, то гражданин может лишиться свободы сроком на шесть лет и не иметь возможности занимать государственные должности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Такие заявления могут оказаться в центре внимания следственных органов и прокуратуры, но не в этом случае, уверен он. "Любой гражданин может обратиться с просьбой возбудить дело. Или же СК, прокуратура могут сами инициировать возбуждение дела, но не в этом случае. Нет необходимости объяснять причины, мне кажется", - отметил он.

Кадыров и его окружение не раз выступали с угрозами в адрес правозащитников, публичных персон. В частности,1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов разместил в Instagram* ролик, в котором на чеченском языке пригрозил расправой семье Янгулбаевых и наказанием тем, кто переведет эти его слова на русский язык. Вместе с ним ряд высокопоставленных чеченских силовиков и чиновников выступили с резким осуждением семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. 31 марта Следственное управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по факту угроз семье Янгулбаевых, озвученных ранее высокопоставленными чеченскими силовиками. 24 января Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"** Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Каляпин заявил, что не будет жаловаться на заявление Кадырова, так как все подобные высказывания главы Чечни остаются безнаказанными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Кадырова личным мнением, но отметил, что у главы Чечни, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство".

Закаев выпустил несколько роликов на тему событий на Украине и участия в них жителей Чечни

21 сентября, после объявления частичной мобилизации, Закаев призвал своих соотечественников, которых власти Чечни принуждают отправиться на Украину, сделать всё возможное, чтобы не ехать туда, следует из видео, опубликованного в YouTube-канале Закаева. "Пусть назовут вас дезертирами, но попробуйте не поддаваться им", - перевел его слова "Кавказский узел". В видеоролике, который снят на фоне стены, заросшей диким виноградом, Закаев намекнул, что находится на Украине.

Кадыров в своем ролике с призывом убить Закаева, который появился в тот же день, отреагировал на видео Закаева, обвинив в трусости.

20 сентября в YouTube-канале Закаева был опубликован ролик о встрече с бойцами отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия. На видео Закаев вручил бойцам документы о присвоении официальных воинских званий, а некоторым бойцам - паспорта граждан республики Ичкерия. "Все, кто хочет получить паспорта должны предоставить фотографию и анкету. Потом эти анкеты передаете в министерство обороны и дальше они уже сделают с ними, что необходимо", - перевел его слова "Кавказский узел".

19 сентября в YouTube-канале Закаева размещено видео о посещении им бойцов на передовой. "Мы знаем, что многих отправляют против их воли и если встретим такого чеченского брата, кого отправили сюда, то постараемся спасти его и как-нибудь вытащить из этой ситуации. Мы должны всеми силами защитить и спасти тех, кого насильно сюда отправили", - говорится в видео.

После высказываний Кадырова кампания проклятий в адрес Закаева набрала обороты

22 сентября ЧГТРК "Грозный опубликовала в своем Telegram-канале ряд видео с угрозами Закаеву. "Командиры и бойцы из Чеченской Республики сделали заявления в адрес беглого преступника Закаева. Они пообещали, что найдут его и привлекут к ответственности за бесчисленные случаи преступлений, провокаций и клеветы", - сказано в описании к роликам.

На первом видео выступил мужчина в военной форме. "Если вы думаете, что вы такие крутые и смелые, то приезжайте сюда в республику. Приезжайте и смените власть. Почему не приезжаете?", - спросил он. Далее следуют оскорбления в адрес Закаева. "У вас срок только до момента, пока мы не найдем вас", - перевел его слова "Кавказский узел".

С угрозами и оскорблениями в адрес Закаевы выступил и депутат Госдумы Чечни Адам Делимханов. "Но недолго вам осталось, лишь до тех пор, пока мы не настигнем вас". - заявил депутат Госдумы. "Когда мы были в Мариуполе и других городах Украины и предлагали вам встретиться, то вас нигде не было. Мы говорили о каждом своём шаге и куда собираемся идти, но всё равно вас трусов видно не было". Он отреагировал и на призывы Закаева к чеченской молодежи не ехать на Украину. "Не нужно поддаваться на их манипуляции". [...] В соцсетях мы ещё слышим всякие разговоры, что кого-то заставляют отправляться в Украину или еще чего. Я серьезно обращаюсь к вам молодые люди, отцы, матери: "Если хоть один пришёл сюда, на Украину, не ради Всевышнего, то он не является мужчиной", - перевел его слова "Кавказский узел".

В марте Рамзан Кадыров обратился к чеченским силовикам во время сбора в Грозном, на котором речь шла о спецоперации на Украине. "Мы все мечтаем погибнуть на пути джихада.(...) Мы видим каждый день, как умирают молодые ребята на дорогах или в других обстоятельствах, а умереть на пути Всевышнего – это мечта каждого мусульманина, – сказал глава Чечни, которого процитировала "Чечня сегодня". Кадыров регулярно отчитывается об отправке новых партий добровольцев и силовиков из чечни на Украину. 17 сентября в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят отправляющиеся на Украину бойцы из Чечни, обязуясь "вести газават (священную войну - Прим. "Кавказского узла") во имя Аллаха".

На третьем видео выступил еще один мужчина в военной форме, который, как и предыдущие спикеры, начал свою речь с оскорблений в адрес Ахмеда Закаева. "Сегодня наша цель такая: где бы вы не были. В какой бы стране не были. В первую очередь Заку, (сравнение с животным) - лишить жизни. Все наши братья там настроены именно тебя (сравнение с животным) убить, остановить, уничтожить", - перевел его слова "Кавказский узел".

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