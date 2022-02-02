Чеченские силовики продолжили эстафету угроз в адрес Янгулбаевых

02 февраля 2022, 09:35

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Руководители управлений МВД, МЧС и Росгвардии по Чечне выступили в Instagram с видеообращениями к семье Янгулбаевых, в которых высказали угрозы в их адрес.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля Духовное управление мусульман Чечни выступило с резким осуждением в адрес членов семьи Янгулбаевых, а местные чиновники пригрозили им расплатой. Глава Чечни Рамзан Кадыров в тот же день сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Вечером 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов выступил в Instagram с угрозами в адрес Янгулбаевых, а пользователи соцсети раскритиковали его, упрекнув в разжигании ненависти и напомнив ему об Уголовном кодексе.

Поводом для возмущений в адрес семьи Янгулбаевых стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила 1 февраля ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева.

Ряд чеченских силовиков присоединились к угрозам в адрес семьи Янгулбаевых, следует из видео, опубликованного в ночь на 2 февраля на странице зампредседателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова в Instagram. "Посягнули на самое святое чеченского народа – на религию ислам! Без всяких сомнений команда нашего первого президента ЧР, Героя России Ахмат-хаджи Кадырова, а это весь чеченский народ, призовёт этих <...> к ответу", – написал Висмурадов в описании к ролику. При этом он охарактеризовал в предельно грубой форме членов семьи Янгулбаевых.

Рамзан Кадыров об Абузайде Висмурадове ранее отзывался как о друге детства, а источники расследования русской службы Би-би-си назвали его одним из трех самых близких Кадырову людей. Официально Висмурадов – вице-премьер Чечни по силовому блоку и командир СОБР "Терек", неофициально – личный охранник Кадырова, говорится в биографической справке об Абузайде Висмурадове, подготовленной "Кавказским узлом".

На кадрах ролика показаны начальник Управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, первый зампредседателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев, зампредседателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, врио начальника ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Они сидят за столом лицом к камере и поочередно говорят на камеру на чеченском языке.

"В любой точке этого мира, где бы они ни находились, мы возьмем спрос за их слова. Днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас", – привел, в частности, перевод слов Алихана Цакаева на своем YouTube-канале один из Telegram-каналов, оппозиционных властям Чечни.

Другие присутствующие также обращаются с угрозами в адрес членов семьи.

К угрозам в адрес Янгулбаевых также присоединился замглавы МВД по Чечне Аслан Ирасханов. "Оскорбляя наших устазов и эвлия, семейка Янгулбаевых окончательно показала свое истинное лицо! Пришло время отвечать за свои поступки! Ни один чеченец не оставит ваши слова против религии и народа без возмездия", – написал он на своей странице в Instagram в ночь на 2 февраля.

Также видеообращение с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых разместил в ночь на 2 февраля на своей странице в Instagram и начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов. "Где бы вы ни находились, мы доберемся до вас", – привел перевод его слов на видео один из Telegram-каналов, оппозиционных властям Чечни.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 2 февраля в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".