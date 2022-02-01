Муфтият и полиция Чечни подключились к кампании против Янгулбаевых

01 февраля 2022, 17:41

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Полиция и ДУМ Чечни выступили сегодня с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, а высокопоставленные чеченские чиновники адресовали этой семье проклятия и оскорбления, пригрозив расплатой. Поводом для возмущений стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила телекомпания "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист правозащитной организации "Комитет против пыток"* Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило 31 января МВД Чечни.

Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года, тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева - Ибрагим и Байсангур, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. На 21 января был запланирован их отъезд из России, говорится в статье Елены Милашиной, опубликованной 28 января в "Новой газете". По данным журналистки, еще в 2015 году Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку под угрозой смерти его сына Ибрагима.

В социальных сетях распространилась аудиозапись, автор которой "оскорбляет и порочит честь" религиозных деятелей Кавказа, в том числе Кунта-хаджи Кишиева, сообщила сегодня государственная телекомпания "Грозный" на своей странице в Instagram.

Авторство аудиозаписи телеканал приписал Ибрагиму Янгулбаеву. "Ибрагим Янгулбаев с использованием непристойных выражений пытается исказить историю и в очередной раз очернить честь чеченского народа", - говорится в публикации.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". В Чечне с 2009 года День памяти Кунта-хаджи Кишиева отмечается 3 января. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В число последователей вирда Кунта-хаджи входят Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

На высказывания, автором которых ЧГТРК "Грозный" назвала Ибрагима Янгулбаева, гневно отреагировали, в частности, МВД Чечни и муфтият республики. МВД опубликовало на своей странице в Instagram коллаж из портретов трех братьев Янгулбаевых, обвинив всю семью Янгулбаевых в посягательстве "на великих религиозных деятелей" и "мерзких высказываниях в адрес религии". "Это лишь подтверждает, что представители семьи Янгулбаевых не имеют ничего святого", - говорится в официальном аккаунте полиции Чечни.

Этот же коллаж опубликовал в своем Instagram-аккаунте муфтият республики, добавив к публикации перечеркнутый портрет Ибрагима Янгулбаева.

Портреты Сайди Янгулбаева и его сыновей разместил на своей странице в Instagram и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "Члены семьи Янгулбаевых – это враги чеченского народа и религии", - объявил он, добавив, что с каждого, "кто оскорблял ислам, великих Авлия (святых. - Прим. "Кавказского узла") и наш народ", будет "спрос".

"Позором нации" объявили семью Янгулбаевых зампредседателя Совета безопасности Чечни Вахит Усмаев, вице-премьер республики Абузайд Висмурадов и депутат Госдумы Адам Делимханов, опубликовав сегодня в своих Instagram-аккаунтах портреты братьев Янгулбаевых и их отца и сопроводив публикации оскорбительными выражениями. При этом Вахит Усмаев проклял Янгулбаевых, а Адам Делимханов пригрозил, что "мы сделаем все, чтобы они ответили за каждое своё грязное слово".

Оскорбления и проклятия адресовал членам семьи Янгулбаевых на своей странице в Instagram также советник главы Чечни Умар Даудов. "Ты сам подписал себе приговор!" – добавил он, не уточнив, к кому именно из Янгулбаевых обращается.

В Instagram-аккаунтах чеченских СМИ сегодня размещены и видеообращения от людей, которые в публикациях позиционируются как простые жители Чечни. Несколько таких видео опубликовало, в частности, ИА "Чечня Сегодня". "Общественность выражает резкое недовольство в адрес семьи Янгулбаевых. Они записывают видеообращения, в которых выражают свой протест", - пояснило информагентство.

На одном из видеообращений молодой человек говорит по-русски, но подчеркивает, что его родной язык - чеченский. "Они недостойны того, чтобы я говорил с ними на своем родном чеченском языке", - говорит автор видеообращения. Он адресует членам семьи Янгулбаевых оскорбления и обвиняет их в том, что они "уехали за границу" и оттуда позволяют себе критику властей Чечни. При этом он повторяет выражение Рамзана Кадырова "кнопочные герои". "Я считаю их кнопочными героями", - говорит на видео молодой человек, но не приводит более конкретных претензий к Янгулбаевым.

Напомним, суд в Грозном постановил арестовать Зарему Мусаеву на 15 суток, а 28 января чеченские силовики продемонстрировали юристам, которые добивались встречи с Мусаевой, ее заявление об отказе от услуг адвоката. Правозащитники, в том числе Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление. 31 января стало известно, то Зарема Мусаева стала подозреваемой по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. Мусаевой инкриминируют, что, когда ее доставили в отделение полиции, она расцарапала одному из силовиков лицо. У адвокатов до сих пор нет официальных сведений об уголовном деле Мусаевой, сообщили сегодня правозащитники.

Сыновья Сайди Янгулбаева, публично связывающие преследование семьи с Рамзаном Кадыровым, находятся за границей, и если были их обращения, то "это вопрос правоохранительных органов", заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Кремля нет возможности и планов вникать в обоснованность претензий к Рамзану Кадырову в связи с преследованием семьи Янгулбаевых, подчеркнул он.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 1 февраля в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.