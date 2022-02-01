Одиночный пикет в поддержку Заремы Мусаевой петербургская активистка провела на Невском проспекте около Казанского собора вечером 31 января. Фото https://www.zaks.ru/new/archive/view/222274

01 февраля 2022, 13:34

Петербургская активистка призвала освободить Мусаеву

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прохожие в Санкт-Петербурге поддержали требование прекратить преследование в Чечне Заремы Мусаевой и освободить ее, рассказала активистка, которая провела пикет в защиту арестованной. У адвокатов до сих пор нет официальных сведений об уголовном деле Мусаевой, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 28 января чеченские силовики продемонстрировали юристам, которые добивались встречи с Заремой Мусаевой, ее заявление об отказе от услуг адвоката. Правозащитники, в том числе сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление. 31 января стало известно, то Зарема Мусаева стала подозреваемой по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. Мусаевой инкриминируют, что, когда ее доставили в отделение полиции, она расцарапала одному из силовиков лицо.

Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. На следующий день Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети, поддержке терроризма и организации избиения чеченского силовика в Турции. Он также призвал силовиков задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще до Нового года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило 31 января МВД Чечни.

Одиночный пикет в поддержку Заремы Мусаевой петербургская активистка провела на Невском проспекте около Казанского собора вечером 31 января. Пикет длился около 40 минут, активистка держала плакат с надписью "Арест и уголовное дело для матери оппозиционера - наша реальность. Свободу Зареме", сообщило петербургское издание ZakS.Ru.

Активистка Евгения, попросившая не упоминать ее фамилию, пояснила, что уже несколько раз выходила на пикеты в поддержку Заремы Мусаевой, чтобы рассказать жителям и гостям Санкт-Петербурга "об этой вопиющей истории", пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По словам девушки, история с похищением Заремы Мусаевой обеспокоила ее тем, что силовики "пытаются шантажировать оппозиционных активистов через родителей, делая их заложниками". Полиция не мешала пикету, а прохожие, по словам Евгении, проявили к акции интерес.

"Реакции у прохожих разные. Вчера (31 января) ко мне подошли два молодых человека, вчерашние школьники. Они с живым интересом расспрашивали про эту историю, спросили, где можно подписаться в поддержку Заремы, запостили меня в инстаграме. Подходил другой молодой человек, сказал, что у него блог с несколькими тысячами читателей, и пообещал написать про это. Это для меня важно – когда подходят люди и задают вопросы", - привело слова Евгении издание.

Адвокатам Заремы Мусаевой по-прежнему официально неизвестно о возбуждении в отношении нее уголовного дела, сообщил юрист "Комитета против пыток"** Олег Хабибрахманов. "Адвокаты пытаются прорваться к ней (Зареме Мусаевой) с 22 января. Безуспешно", - приводит сегодня его слова ИА Znak.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* издание включено Минюстом в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Фадеев призвал генпрокурора вмешаться в ситуацию с Мусаевой", "Кадыров отреагировал на призыв Госдепартамента освободить Мусаеву", "Пользователи соцсети поддержали участников митинга в Норвегии против насилия над чеченскими женщинами".

Автор: "Кавказский узел"

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