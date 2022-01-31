Уголовное дело возбуждено в отношении Заремы Мусаевой

31 января 2022, 17:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное преследование насильно вывезенной в Чечню Заремы Мусаевой было ожидаемым, женщину будут удерживать в Чечне, чтобы давить на ее сына, заявил правозащитник Игорь Каляпин.

Как писал "Кавказский узел", 28 января чеченские силовики продемонстрировали юристам заявление Заремы Мусаевой, в котором она отказалась от услуг адвоката. Ранее юристы добивались с Мусаевой встречи. Правозащитники и сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев заявили, что на нее оказывалось давление. Правозащитники обратились в суд с требованием освободить Мусаеву из-под ареста из-за плохого здоровья. Сын Заремы Мусаевой Ибрагим Янгулбаевой сегодня был заочно арестован судом в Грозном по делу об оправдании терроризма. Полиция Чечни проинформировала, что он объявлен в розыск.

"Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была в бессознательном состоянии увезена из нижегородской квартиры на машинах с номерами, код региона которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что женщина доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января Европейский союз призвал освободить Зарему Янгулбаеву.

В отношении Заремы Мусаевой заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мусаевой вменяют, что когда ее доставили в отделение полиции, она расцарапала одному из силовиков лицо, сообщил сегодня Telegram-канал Baza, добавив, что сегодня Мусаевой должны избрать меру пресечения по этому делу.

"Кавказский узел" не может проверить информацию Telegram-канала Baza о возбуждении уголовного дела в отношении Мусаевой. Подтверждения этой информации от МВД Чечни пока не опубликовано, на сайте и в Instagram-аккаунте ведомства на 17:50 31 января нет таких данных.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин пока не смог подтвердить информацию о деле в отношении Мусаевой, однако назвал ее уголовное преследование ожидаемым. "Было совершенно очевидно, что ее везут в Чечню не в качестве свидетеля, а фактически в качестве заложника для того, чтобы там удерживать и оказывать таким образом давление на одного из ее сыновей, который давным-давно проживает за границей. Понятно было, что вся эта сказочка про то, что это принудительный привод в качестве свидетеля, — прикрытие. Понятно было, что задержание на 15 суток за то, что она кого-то там в глаз укусила, — это полный бред. Очевидно было, что через 15 суток ее тоже не освободят. У нас были споры только по поводу того, какую статью применят — 318-ю (о применении насилия к представителю власти. - Прим. "Кавказского узла") или 319-ю (об оскорблении представителя власти. - Прим. "Кавказского узла") . И вот 318-я", — привела его слова "Газета.ру".

Каляпин добавил, что делом Заремы Мусаевой занимаются сразу четыре адвоката, которые на прошлой неделе прибыли в Чечню. Однако, по его словам, ни один из защитников до сих пор так и не смог увидеться с задержанной. "Их не пускают в спецприемник. (...) Насколько я понимаю, до участия в уголовном деле их тоже не допустят. От нее получат заявление о том, что она в адвокатах не нуждается, или ей чеченского адвоката дадут. Все как обычно. Как только человек оказывается на территории этой республики — то все. Там если и ссылаются на какие-то кодексы Российской Федерации, то исключительно формально", — приводятся его слова в публикации.

Максимальное наказание по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Применение насилия в отношении представителя власти") составляет 10 лет лишения свободы.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Новости о преследовании властями Чечни семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.