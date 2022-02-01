Песков исключил вмешательство Кремля в ситуацию с Кадыровым и Янгулбаевыми

01 февраля 2022, 14:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У Кремля нет возможности и планов вникать в обоснованность претензий к Рамзану Кадырову в связи с преследованием семьи Янгулбаевых, это прерогатива правоохранительных органов, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило 31 января МВД Чечни.

28 января чеченские силовики продемонстрировали юристам, которые добивались встречи с Заремой Мусаевой, ее заявление об отказе от услуг адвоката. Правозащитники, в том числе Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление. 31 января стало известно, то Зарема Мусаева стала подозреваемой по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. Мусаевой инкриминируют, что, когда ее доставили в отделение полиции, она расцарапала одному из силовиков лицо. У адвокатов до сих пор нет официальных сведений об уголовном деле Мусаевой, сообщили сегодня правозащитники.

Сыновья Сайди Янгулбаева, публично связывающие преследование семьи с Рамзаном Кадыровым, находятся за границей, и если были их обращения, то "это вопрос правоохранительных органов", заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это не вопрос Кремля. Если им кто-то угрожает, то они, наверное, должны конкретно назвать того, кто им угрожает", - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что у Владимира Путина "нет планов" разбираться в ситуации, сообщает "Интерфакс". "Есть определенные обвинения в адрес Кадырова, которые озвучиваются из-за границы. Но Кремль не имеет никаких возможностей с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они как минимум должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы вот эти вот заявления - они не могут быть поводом для Кремля для того, чтобы предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова", - привело агентство слова Пескова.

В Кремле не планируют и следить за действиями силовых структур в этой ситуации, добавил пресс-секретарь Путина. "Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко", - цитирует Дмитрия Пескова РИА "Новости".

Напомним, 27 января Госдепартамент США призвал освободить всех несправедливо задержанных в Чечне, отдельно упомянув Зарему Мусаеву, и потребовал от Рамзана Кадырова прекратить преследование родственников оппонентов. Глава Чечни в ответ заявил, что не в его компетенции задерживать или освобождать людей. "МВД, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и другие - это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля", - подчеркнул он.

31 января "Новая газета" призвала председателя СКР Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении Рамзана Кадырова по статье о возбуждении ненависти. Заявление в Следком подано в связи с тем, что 24 января Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Каляпин сообщил, что не будет жаловаться на заявление Кадырова, так как все подобные высказывания главы Чечни остаются безнаказанными, а Дмитрий Песков назвал слова Кадырова его личным мнением.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 1 февраля в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.