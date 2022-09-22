Кадыров объявил конкурс на убийство Закаева

22 сентября 2022, 01:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров заявил, что готов любой ценой "добраться" до проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, предложив землякам за границей убить политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии в обмен на помилование и возвращение в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля проживающий в Великобритании Ахмед Закаев предложил президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе. В марте глава Чечни пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных. 25 мая в Instagram* появилось видеообращение брата Ахмеда Закаева Али. Тот раскритиковал родственника за слова о добровольцах на Украине. Пользователи соцсети предположили, что Али Закаева вынудили записать видеообращение, а источники сообщили, что публикации ролика предшествовал визит силовиков к брату Ахмеда Закаева.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

Видеообращение на чеченском языке, в котором глава Чечни пообещал добраться до Ахмеда Закаева, опубликовано 21 сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

"Кто [...] хочет вернуться домой и жить нормально, пристрелите [Закаева] и возвращайтесь", - сказал глава Чечни, слова которого перевел "Кавказский узел". Он подчеркнул, что пощадит того, "кто снимет штаны с Закаева или выстрелит ему в голову".

«Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал», - приводит перевод слова главы Чечни "Лента.ру". Кадыров заявил, что Закаев, который "записывает видео с призывами не принимать участие в спецоперации на Украине, предлагает бежать, покинуть родину" порочит честь чеченского народа и чеченских мужчин.

После видео он опубликовал сообщение "для тех, кто не понимает по-чеченски". "Я обращаюсь к тем, кто себя громко называет защитниками чеченцев, находится вдали от Чеченской Республики и призывает к "европеизации" чеченцев. По факту, сегодня эти трусы, некогда сбежавшие из родной республики и бросившие её в самый тяжелый период, продались за так называемые права ЛГБТ и так называемую "свободу европейского слова", согласно которой мы часто слышим об оскорблении на Западе нашего любимого Пророка и Священного Корана", - разъяснил Кадыров смысл сказанного в видеообращении.

Разобраться с Закаевым вслед за Кадыровым призвал советник, депутат Госдумы Адам Делимханов. В видео, опубликованном на чеченском языке в его Telegram-канале, Делимханов называет Закаева и его сторонников сатанистами. "Молодые парни, вы должны разобраться с такими людьми, как Закаев, и только тогда вам будет открыта дорога домой", - заявил советник Кадырова.

Рамзан Кадыров и ранее озвучивал угрозы в адрес Закаева. Так, 15 сентября 2021 года глава Чечни во время прямого эфира в Instagram** пообещал "сжечь" его "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов после этого пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании в Ачхой-Мартановском районе братьев Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, где родственники оскорбляют эмигранта и угрожают ему расправой.

"Кавказский узел" также писал, что 14 декабря 2021 года в Чечню вернулась бывшая соратница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева. Она жила в Германии и 6 октября 2021 года попросила Кадырова позволить ей вернуться на родину. Причинами обращения к главе Чечни она назвала желание жить на родине и быть среди родственников и подчеркнула, что еще год назад перестала быть соратницей Закаева. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева, и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время". Политическое влияние Мицаевой невелико, но власти региона получили возможность представить ее возвращение в Чечню как свое достижение, указали тогда аналитики.

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*Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России была признана террористической.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.