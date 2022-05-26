Пользователи Instagram* сочли вынужденным видеообращение брата к Ахмеду Закаеву

26 мая 2022, 15:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жителя Урус-Мартана Али Закаева вынудили записать видеообращение с критикой в адрес живущего в Великобритании брата, предположили пользователи соцсети. Публикации видеообращения предшествовал визит силовиков к брату Ахмеда Закаева, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Великобритании Ахмед Закаев неоднократно сообщал о давлении, которое оказывается на его родственников в Чечне. Так, по его словам, 26 сентября 2021 года чеченские силовики задержали его родных на несколько часов, проверили их телефоны и записали место работы. 1 декабря 2021 года Али Закаев, брат Ахмеда Закаева, записал видеообращение с критикой в адрес брата и восхвалением Рамзана Кадырова. Сославшись на мнение простых жителей Чечни, Али Закаев призвал брата не критиковать власти.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

Видеообращение Али Закаева размещено 25 мая, в частности, в Instagram*-паблике "ЧП/чечня", насчитывающем 89,1 тысячи подписчиков. "Али Закаев из Урус-Мартана высказал свое мнение о происходящих на Украине событиях и похождениях своего младшего брата […] Ахмеда Закаева, устраивающего уличные спектакли в Киеве", - говорится в аннотации к ролику.

На видео Али Закаев говорит на чеченском языке, заочно обращаясь к брату и его сторонникам. "Я, житель Урус-Мартана Закаев Али. Из слов, которые я сегодня слышал, мол, [Ахмед] Закаев пришел на Украину и называет себя представителем Ичкерии. Уезжающим из республики он говорит, что Россия агрессор. Я скажу своё мнение относительно этого. Россия не агрессор. Добровольцы, которые отправились туда - это люди, которые защищают свою религию, народ и Россию... А те, кто сейчас поехал туда и воюет на стороне украинцев - выбрали неправильную сторону. Вы издеваетесь над людьми! Вы думаете, если вы что-то говорите, то люди вам поверят? Нет, вообще нет. Ваше слово никто не ценит и знают, что вы фигнёй занимаетесь. Вас никто не воспринимает всерьёз", - сказал Али Закаев, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

26 февраля проживающий в Великобритании Ахмед Закаев предложил президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе. 1 марта Рамзан Кадыров пригрозил расправой участникам боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных.

К 15.20 мск видео набрало 5,2 тысячи просмотров, под ним размещено 15 комментариев. Авторы большинства из них сочли неискренним и вынужденным обращение Али Закаева к брату.

"Оставьте этих стариков в покое, дайте людям жить спокойно на старости лет, надоели уже ваши спектакли", - написала, в частности, neznakomka____ya. "Кадыровский спектакль… Если так [Али Закаев] не будет говорить, то будет проблема [у него]", - предположил hw__ahmad.

"Зачем дедушек и других старых родственников вообще трогают", - возмутилась ya_nelegalka. "На днях […] заставили брата Закаева записать этот спектакль, об этом писали даже независимые СМИ", - указал chechnya.liberte.

23 мая стало известно, что домой к Али Закаеву пришли силовики с видеооператором. По словам источника, близкого к ситуации, они заставили Закаева сняться в видеоролике, затем уехали, чтобы показать это видео кому-то из руководства, и вернулись с уже подготовленным текстом, так как результат их не устроил, сообщило в тот же день "Кавказ.Реалии"**.

О чем Али Закаев был вынужден заявить перед видеокамерой, 23 мая не было известно, подчеркнуло издание. Источник предположил, что визит силовиков к Али Закаеву может быть связан с поездкой Ахмеда Закаева в Киев. Днем ранее, 22 мая, делегация во главе с Ахмедом Закаевым встретилась в Киеве с представителями оборонного комитета Верховной рады Украины, движения крымских татар и чеченскими бойцами, выступающими на стороне вооруженных сил Украины. Закаев не раскрыл подробности встреч, но заявил, что делегация предложила Украине поддержку "по многим вопросам", сообщило издание.

О визите силовиков к Али Закаеву сообщил 24 мая и читатель "Кавказского узла" с ником wilfredo. "Знакомые живут в Урус-Мартане. Так там накануне в дом к старшему брату Ахмеда Закаева - Эли (Али)… нагрянула бригада силовиков и телевизионщиков. Причем приезжали дважды, сняли какое-то видео с участием Закаева-старшего и убыли восвояси… Надо думать, это связано с тем, что Ахмед Закаев на днях прибыл в Киев, встречался там с представителями украинских властей и крымских татар... Ну а Закаева-старшего, по всей видимости, принудили к очередному публичному порицанию своего брата", - написал он в комментарии к материалу "Кавказского узла".

Напомним, 15 сентября 2021 года Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес Ахмеда Закаева, пообещав "сжечь" его "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов после этого пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании братьев Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, где родственники оскорбляют эмигранта и угрожают ему расправой. Ранее, в сентябре 2020 года, родственники Закаева на сходе в Урус-Мартане потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни и заявили о верности Рамзану Кадырову. Пользователи Instagram предположили тогда, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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