Брат призвал Ахмеда Закаева не критиковать чеченские власти

02 декабря 2021, 18:09

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Критика Рамзана Кадырова со стороны эмигрантов неплодотворна, указал брат Ахмеда Закаева в видеообращении, записанном после получения помощи от главы Чечни. Призывы к Закаеву прозвучали на фоне угроз убийством другому оппоненту Кадырова, проживающему в Турции Хасану Халитову.

Как писал "Кавказский узел", проживающий в Великобритании Ахмед Закаев неоднократно жаловался на давление, которое оказывается на его родственников в Чечне. Так, по его словам, 26 сентября чеченские силовики задержали его родных на несколько часов, проверили их телефоны и записали место работы. На следующий день вооруженные люди потребовали собрать в селе Чечен-аул всех близких родственников по мужской линии соратника Ахмеда Закаева Алим-Паши Солтыханова.

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram озвучил угрозы в адрес проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, пообещав "сжечь" его "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов после этого пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании в Ачхой-Мартановском районе братьев Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, где родственники оскорбляют эмигранта и угрожают ему расправой. Ранее, в сентябре 2020 года, родственники Закаева на сходе в Урус-Мартане потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни и заявили о верности Рамзану Кадырову. Пользователи Instagram предположили тогда, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него.

Брат Ахмеда Закаева, Али, записал очередное видеообращение с критикой эмигрировавшего родственника и восхвалением Рамзана Кадырова как исключительного человека в истории Чечни. "Говоришь, [независимое] государство? Вы за два года показали, какое бывает государство - у вас даже между двумя [соратниками] не было согласия. Вы же это показали. А [чеченское] государство - оно сейчас государство. У людей есть пропитание. Что нужно людям, отцу и матери? Воспитывать детей, обеспечивать их, давать им возможность учиться", - говорит Али Закаев. По его мнению, все эти условия в нынешней Чечне есть.

Ссылаясь на мнение простых жителей Чечни, Али Закаев призывает брата не критиковать власти, а помогать им исправлять ошибки. "Некоторые из вас теперь, назвавшись блогерами, зарабатывают себе пропитание на жизнь. От этих разговоров у вас пропитание. Вас ведь звали домой и зовут вернуться. И еще одно я скажу. Сегодня меня никто не заставляет это говорить. Я говорю то, что говорят люди, не власть: "Какие же это пустые слова, какая это оплошность... Оплошность - сказать что-то человеку, оплошность - упрекать в чем-то, говорить, что это то или иное не так - оплошность. Если есть возможность, нужно самому исправлять, помогать человеку", - говорит Али Закаев на видео, опубликованном 1 декабря в Instagram-паблике "Чечня Онлайн" и переведенном "Кавказским узлом".

Али Закаев отмечает, что записывает обращение в день, когда Рамзан Кадыров удовлетворил некую его просьбу. "Мне сегодня помогли, мне здесь наш падишах (то есть глава Чечни. - Прим. "Кавказского узла") помог, проявил братство, ответил на мою просьбу. С позволения Всевышнего, народ [Чечни] живет хорошо, народу ничего не нужно. Пусть Всевышний сделает все хорошее", - говорит Али Закаев.

Днем ранее, 30 ноября, Instagram-паблик "Про Чечню" разместил видеообращение отца еще одного эмигранта и критика чеченских властей, Хасана Халитова. Житель Чечни в видеообращении обвинил собственного сына Хасана Халитова в клевете на руководство республики и даже заявил, что хочет убить уехавшего в Турцию блогера. Халитов публично отказался приносить Рамзану Кадырову извинения за критику.

На сходство двух видеообращений обратил внимание читатель "Кавказского узла" под ником korey_dickinson. "Посыл здесь такой же, что и у отца Хасана Халитова - прекратите критиковать руководство Чечни. Синхронность этих обращений подтверждает, что это не спонтанные заявления, а сделанные по указке и под давлением. Впрочем, те, кто знакомы с ситуацией в Чечне, хорошо знают, как все это делается и организуется", - написал пользователь в комментарии к публикации "Кавказского узла" от 1 декабря.

При этом пользователь Instagram nb3355 счел слова Али Закаева искренними. "Внимательно послушал выступление этого человека. Знаете, в искренности его слов у меня нет ни малейшего сомнения. Он сказал очень много правильных вещей, с которыми трудно не согласиться. Нам пора наконец стать единой нацией, без условных "кадыровцев", "ичкерийцев" (сторонников независимости Чечни. - Прим. "Кавказского узла") и прочих. Не получилось у нас создать отдельное государство. Вина в этом не наша. Россия бросила огромные ресурсы на разрушение этой нашей идеи", - констатировал он в комментарии под публикацией видео.

К 18.09 мск 2 декабря видеообращение Али Закаева собрало в паблике "Чечня Онлайн" 7119 просмотров, 170 "лайков" и восемь комментариев. У паблика 171 тысяча подписчиков.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Ичкерии (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".