Закаев сообщил о задержании в Чечне родных своего соратника

27 сентября 2021, 20:26

В селе Чечен-аул вооруженные люди потребовали сегодня собрать всех близких родственников по мужской линии соратника Ахмеда Закаева Алим-Паши Солтыханова, а накануне на несколько часов были задержаны родные самого Закаева, силовики проверили их телефоны и записали место работы, сообщил проживающий за рубежом лидер чеченских сепаратистов.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram озвучил угрозы в адрес проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, пообещав "сжечь" его "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Также Кадыров обвинил Закаева в невыполнении обещания вернуться в Чечню. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в ночь на 23 сентября заявил в видеообращении к Закаеву, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании в Ачхой-Мартановском районе родственников Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, на кадрах которого живущие в Чечне братья Ахмеда Закаева оскорбляют его и угрожают расправой.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Ичкерии (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Сегодня в чеченском селе Чечен-аул прошли задержания родственников одного из лидеров самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Алим-Паши Солтыханова, сообщил Ахмед Закаев. Неизвестные вооруженные люди потребовали собрать всех близких по мужской линии Алим-Паши Солтыханова, проинформировало со ссылкой на Закаева "Кавказ.Реалии"*.

Накануне, 26 сентября, также были на несколько часов задержаны родственники Закаева. Брата Закаева, его сестер, всех племянников и их детей, а также двоюродных братьев вывезли в Грозный. Среди задержанных был несовершеннолетний. У всех проверили телефоны и записали место работы. После многочасовой проверки их отпустили домой, сообщило издание*.

Ранее, в сентябре 2020 года, родственники Закаева на сходе в Урус-Мартане потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни и заявили о верности Рамзану Кадырову. Кроме того, участники схода в оскорбительной форме раскритиковали Закаева за поддержку оппозиционного Telegram-канала 1Adat. Пользователи Instagram предположили тогда, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него.

Антикадыровская риторика Ахмеда Закаева стала более жесткой, за чем последовали новые угрозы ему от Рамзана Кадырова и оскорбительные для Закаева видеоролики, указали администраторы Telegram-канала 1Adat и блогер Тумсо Абдурахманов. Закаев живет за пределами России, но глава Чечни воспринимает его как конкурента, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и журналист Муса Таипов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.