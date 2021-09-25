Аналитики объяснили угрозы Кадырова в адрес Закаева

25 сентября 2021, 04:01

Антикадыровская риторика Ахмеда Закаева стала более жесткой, за чем последовали новые угрозы ему от Рамзана Кадырова и оскорбительные для Закаева видеоролики, указали администраторы Telegram-канала 1Adat и блогер Тумсо Абдурахманов. Закаев живет за пределами России, но глава Чечни воспринимает его как конкурента, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и журналист Муса Таипов.

"Кавказский узел" писал, что 15 сентября Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram озвучил угрозы в адрес проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, пообещав "сжечь" его "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Также Кадыров обвинил Закаева в невыполнении обещания вернуться в Чечню. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании в Ачхой-Мартановском районе родственников Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, где живущие в Чечне братья Ахмеда Закаева заявляют о его нетрадиционной сексуальной ориентации и угрожают расправой. После этого появилось еще одно видео, где уже сам Рамзан Кадыров в похожем ключе оскорбляет Закаева и предлагает его сыновьям отомстить за это, приехав в Чечню.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Закаев провел онлайн-конференцию на тему самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, первый ролик этой конференции на его канале был выложен 9 сентября. По данным на 03.20 мск 25 сентября ролик набрал около 26 тысяч просмотров. Всего у канала Ахмеда Закаева чуть более 7,6 тысячи подписчиков.

Кроме того, Ахмед Закаев 22 сентября на своем канале Youtubе опубликовал ролик "О мероприятиях, посвященных 30-й годовщине восстановления Чеченского Государства" с резкой критикой в адрес Ахмата и Рамзана Кадыровых. Ролик длится чуть более часа и к 03.20 мск 25 сентября набрал более 71 тысячи просмотров.

На кадрах видно, что Закаев сидит в помещении на фоне книг. Он говорит на чеченском языке. В своем видеообращении Ахмед Закаев заявил (перевод корреспондента "Кавказского узла"), что Ахмата Кадырова назначили на должность руководителя Чечни, чтобы проводить политику уничтожения чеченского менталитета. Хотя Ахмат Кадыров и служил Путину, он хотел всем распоряжаться в Чечне и подготовил договор с большими полномочиями для себя, навечно подчиняющий Чечню России. Но это не понравилось тем, кого Закаев назвал "хозяевами" Ахмата Кадырова, в результате он был убит, место главы республики впоследствии занял его сын. Закаев заявил, что Рамзан Кадыров знал о готовящемся убийстве своего отца.

При этом Закаев уничижительно отозвался о Рамзане Кадырове и проводимой им политике. "Если бы в тебе было хоть что-то от чеченца, ты с несколькими своими приспешниками не проводили бы ту деятельность по уничтожению чеченского народа, которую вы проводите... Ради этой власти ты трижды в день объясняешься в любви убийце своего отца", - заявил Закаев.

Закаев также обвинил Ахмата Кадырова в работе на КГБ. Предки Кадырова были религиозными деятелями, и, зная это, спецслужбы направили его на учёбу по религиозной части, заявил Закаев.

Новые угрозы Кадырова связаны с заявлениями Закаева в адрес Ахмата Кадырова и самого главы Чечни, считают администраторы оппозиционного чеченского Telegram-канала 1Adat.

"Сама конференция не является причиной новых угроз Кадырова в адрес Закаева. Хронология там такая, что сначала была организована "сходка бывших ичкерийцев" (то есть уроженцев Чечни, вернувшихся на родину после эмиграции по политическим мотивам. - Прим. "Кавказского узла") в Гелдагане, на которой, к слову, наговаривали на Закаева, говоря, что он сбежал в женском платье. Видимо, Закаев не смог стерпеть такое, поэтому и записал очень длинное видео, на котором, немного обсуждая конференцию, также [в оскорбительном ключе] высказался об Ахмате Кадырове и Рамзане Кадырове", - пояснил администратор канала корреспонденту "Кавказского узла".

В 2016 году Ахмед Закаев в интервью изданию "Радио Свобода"* заявил о связях Ахмата Кадырова с российскими спецслужбами, которые, по мнению Закаева, и развязали войну в Чечне. "Когда началась вторая военная кампания в Чечне, Кадыров-старший стал претендовать на роль главной марионетки Кремля", - приводятся слова Закаева в публикации на сайте "Радио Свобода" от 15 февраля 2016 года.

По его мнению, слова Закаева сильно задели Кадырова. "Именно после этого была выдумана сказка про то, что Закаев является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. В общем, Кадыров в своем стандартном репертуаре", - отметил администратор канала.

Чеченский блогер Тумсо Абурахманов также указал, что новые угрозы в адрес Закаева прозвучали после его оскорбительных высказываний. "Я думаю, вся эта истерия связана исключительно с риторикой Закаева. Он стал более категорично и даже оскорбительно высказываться в адрес Кадыровых, называя их предателями и "псами Путина". Соответственно, и контрмеры Кадырова усилились", - пояснил Абдурахманов корреспонденту "Кавказского узла".

Сама конференция не сыграла никакой роли в новом обострении между Кадыровым и Закаевым, считает блогер. "По поводу конференции я ничего не знаю и думаю, что Кадыров тоже вряд ли что-то об этом слышал", - отметил он.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина также связала давление на Закаева не с конференцией, а в целом с критикой Закаевым чеченских властей.

"Руководство Чечни боится Закаева и его репутации. По этой причине любая критика в адрес властей Чечни воспринимается в штыки. Они не хотят слышать ничего плохого в свой адрес. Тем более, от Закаева. Поэтому давят на родных Закаева, чтобы заставить его прекратить критику. Сама конференция вряд ли стала причиной. Может, некоторые высказывания Закаева стали причиной. Я точно не знаю. Но и здесь снова надо сказать про то, что властей Чечни волнует авторитет Закаева среди определенной части чеченцев", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Рамзан Кадыров, по ее словам, демонстрирует свое всесилие. "Делает такие заявления, показывая, что ему безразличны законы - он поступает так, как позволяет его власть. Особенно после рекорда на выборах - ему теперь можно даже больше", - отметила правозащитница.

Рамзан Кадыров, по данным ЦИК, на прямых выборах главы Чечни в сентябре 99,7% голосов, побив собственный рекорд 2016 года. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли такой результат абсолютно неправдоподобным, но типичным для авторитарных режимов. Власти, отчитываясь о таких результатах выборов, показывают гражданам, что они ничего не решают, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Власти Чечни угрожают Закаеву устами его родных, потому что видят в нем реальную угрозу, считает проживающий во Франции беженец из Чечни, журналист Муса Таипов.

"Я видел это видео. Комментировать это крайне трудно. Дело в том, что там применяется такой вид обращения, которые неприемлем для чеченца. Дно пробито. Никогда в истории чеченского народа мы - я имею в виду участников этого видеообращения - так низко не опускались. Что касается причин, то Кадыров для себя лично видит угрозу в Закаеве. В том смысле, что Закаев - оппозиция Кадырову, который считает, что Закаев может занять или метит на его место. Это личностные разборки двух конкурирующих субъектов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муса Таипов.

В сентябре 2020 года Ахмед Закаев сообщал о задержании в Чечне его братьев, сестер и племянников. В том же месяце родственники Закаева собрались в Урус-Мартане на сход, где потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни и заявили о верности Рамзану Кадырову. Кроме того, участники схода в оскорбительной форме раскритиковали Закаева за поддержку оппозиционного Telegram-канала 1Adat. Пользователи Instagram и авторы Telegram-канала тогда предположили, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него.

Он также не видит связи между проведенной Закаевым Конференцией о независимости Ичкерии и новыми угрозами в его адрес. Он также усомнился в законности статуса председателя правительства у Закаева и напомнил, что в Конституции Ичкерии вообще не было такой должности - правительство возглавлял президент.

"Об этой конференции мне ничего не известно. У нас в Конституции нет такой должности, как председатель правительства. Правительство возглавляет президент. Закаев сам себя назначил, сам себя назвал, значит он самозванец. Он и его подельники ушли в отставку, позже объявили себя правительством. С тех пор они являются частными лицами. Только те, кто остался на своих должностях, имеют право, согласно законам ЧРИ, представлять Ичкерию и говорить от ее имени, а не он", - отметил Таипов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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