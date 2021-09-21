Аналитики назвали типичными для авторитарных режимов результаты Кадырова на выборах

21 сентября 2021, 01:27

99%, которые Рамзан Кадыров набрал по предварительным данным на выборах главы Чечни - это типичный результат для жестких авторитарных лидеров, считает Екатерина Сокирянская. Власти, отчитываясь о таких результатах выборов, показывают гражданам, что они ничего не решают, отметил Руслан Кутаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 17-19 сентября в Чечне прошло голосование на выборах в Госдуму, а также прямые выборы главы республики, выборы в парламент и гордуму Грозного. Рамзан Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой рекорд 2016 года. "Единая Россия" на думских выборах получила 89,2% голосов. При этом официальные данные о явке указывают на снижение интереса к выборам в Чечне. Если в 2016 году в голосовании приняли участие 96,29% избирателей, то в 2021 году – 93,37%. Победа Кадырова с почти стопроцентным результатом абсолютно неправдоподобна, считают правозащитница Светлана Ганнушкина, политолог Алексей Малашенко и координатор "Голоса"* Виталий Аверин.

Учителя и врачи в Чечне против своей воли многократно голосовали на разных избирательных участках, сообщили "Кавказскому узлу" жители республики, указав на пассивное отношение к выборам многих своих знакомых. Перед выборами в разных районах Чечни прошли митинги с участием бюджетников и госслужащих, которые призывали жителей республики голосовать. За Кадырова агитировали не только чиновники и сотрудники местного самоуправления, но и духовенство. Участие духовенства в агитации за Рамзана Кадырова прямо нарушает федеральный закон, однако это давняя и распространенная практика в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

99%, которые, по официальным данным, набрал на выборах главы Чечни Рамзан Кадырова - это такое классическое число для результатов на выборах жестких авторитарных лидеров, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Все 100% вроде как неприлично. Обычно получается 98-99%. А так как в данном случае было заявление о том, что если хотя бы 2% будут против, то Рамзан Ахматович уйдет, то обязательно надо было сделать 99%", - сказала она 20 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

20 мая на совещании с участием руководителей министерств и ведомств Чечни Рамзан Кадырова заявил, что пока не определился с тем, будет ли принимать участие в выборах в сентябре 2021 года. "Если даже 2-3% населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", - приводит его слова "Грозный-Информ".

По словам Сокирянской, объективно оценивать уровень поддержки Кадырова среди разных слоев населения в сегодняшней Чечне невозможно. "Можно спекулировать или строить информированные догадки, но для оценки поддержки лидера нужно проводить репрезентативные социологические опросы, в которых люди будут участвовать добровольно, и не будут бояться говорить то, что они в действительности думают. Провести такие опросы в условиях диктатуры, всеобъемлющей атмосферы страха невозможно. Никто не скажет, что он думает, интервьюерам - люди боятся за себя, за близких. Поэтому, что думает чеченское общество, кого поддерживает, мы на сегодня не знаем. Если все-таки строить какие-то догадки, то мне кажется, говорить о том, что сегодняшнюю власть какие-то определенные категории людей однозначно поддерживают, а какие-то нет, будет неточным", - отметила правозащитница.

Последние предварительные итоги голосования на выборах главы Чечни опубликованы 20 сентября. Рамзан Кадыров набрал 99,70% голосов избирателей (711 973), Иса Хаджимурадов - 0,15% (1 064), Халид Накаев - 0,12% (835).

Она полагает, что, судя по тому, что и силовики время от времени фигурируют в уголовных делах как свидетели преступлений и неформально "сливают" информацию журналистам, можно сказать, что и среди них бывает разное отношение к происходящему в республике. "Было бы интересно посмотреть на уровень поддержки Рамзана Кадырова среди, например, активно практикующих суфиев, мюридов в Чечне. Так как Кадыров многое делает для развития суфийского ислама, среди суфиев, я думаю, может быть очень искренняя поддержка его политического курса. Особенно среди людей старшего поколения, которые помнят советские времена, когда нужно было скрытно молиться или проводить зикры. Всё это ныне не только разрешено, но и на самом высоком уровне поддерживается и развивается", - указала Сокирянская.

Она также считает, что среди жителей Чечни много тех, кто устал от войн и просто радуется миру, тому, что республика восстановлена, что зарплаты и пенсии платят вовремя. "В то же время даже среди близкого окружении Рамзана Кадырова могут быть недовольные им. Например, расследование "Новой газеты" утверждает, что в попытке покушения на Кадырова были замешаны в том числе люди из его близкого окружения", - отметила Сокирянская.

"Новая газета" публиковала несколько материалов о покушениях на Кадырова и заговорах против него. К примеру, в октябре 2016 года были опубликована статья Елены Милашиной о том, что "были задержаны несколько десятков человек из Ножай-Юртовского, Гудермесского и Курчалоевского районов". Покушение готовилось в селе Беной, где находится резиденция, в которой обычно останавливается Кадыров. В октябре 2019 года "Новая газета" опубликовала статью, в которой рассказала, что высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову, задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. Сам Кадыров заявил, что в случае настоящего заговора его участники "не ходили бы по этой республике". "Из них, из всех фамилий, вот Темирбаев... Если бы у Темирбаева получилось, он встал бы против", - сказал Кадыров. При этом он не сообщил, что стало с Темирбаевым после информации о заговоре. 6 апреля Темирбаев погиб, его машина упала со скалы в обрыв. Аналитики сочли, что версия о его убийстве является правдоподобной, так как он впал в немилость к Кадырову. На Рамзана Кадырова было совершено несколько покушений, в причастности к некоторым из них подозревались близкие ему люди, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает вполне "традиционными" 99% Кадырова на выборах.

"Люди в российской власти - и Путин, и Кадыров - в настоящее время сами понимают, что лишились поддержки людей, поддержки гражданского общества и не имеют доверия. Поэтому вопреки и назло гражданскому обществу они «рисуют» сколько хотят голосов. Вот с их стороны это такая принципиальная позиция: раз вы не доверяете нам, так получите. Власти в России результатами выборов лишний раз показывают людям, обществу, что вы ничего не решаете, а мы делаем что хотим, управляем, как мы хотим. И вы никогда, ничего не сможете сделать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кутаева, трудно сказать, кто на самом деле поддерживает Кадырова в Чечне. "Потому что невозможно проводить независимые исследования. Нельзя сейчас опереться на объективные данные. Чисто интуитивно я вижу, что существуют различные мнения вне зависимости от группы, к которой принадлежит человек. Среди силовиков, среди бюджетников есть те, кто поддерживает, но есть и те, кто против. Чеченская Республика - не исключение для России. В республике в целом к власти относятся отрицательно и с недоверием", - заявил он.

Новости о выборах в Чечне и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России". Подробнее об этих выборах сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

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