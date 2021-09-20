Жители Чечни рассказали о "каруселях" на выборах

20 сентября 2021, 19:29

Учителя и врачи в Чечне против своей воли многократно голосовали на разных избирательных участках, сообщили "Кавказскому узлу" жители республики, указав на пассивное отношение к выборам многих своих знакомых.

Как писал "Кавказский узел", 17-19 сентября в Чечне прошло голосование на выборах в Госдуму, а также прямые выборы главы республики, выборы в парламент и гордуму Грозного. Рамзан Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой рекорд 2016 года. "Единая Россия" на думских выборах получила 89,2% голосов.

Официальные данные о явке указывают на снижение интереса к выборам в Чечне. Если в 2016 году в голосовании приняли участие 96,29% избирателей, то в 2021 – 93,37%. При этом перед выборами в разных районах Чечни прошли митинги с участием бюджетников и госслужащих, которые призывали жителей республики голосовать. За Кадырова агитировали не только чиновники и сотрудники местного самоуправления, но и духовенство. Участие духовенства в агитации за Рамзана Кадырова прямо нарушает федеральный закон, однако это давняя и распространенная практика в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Во время трехдневного голосования многие жители Чечни, в основном госслужащие, выкладывали в соцсетях публикации, демонстрирующие их участие в выборах и поддержку Рамзана Кадырова.

Жители одного из поселков в черте Грозного вместо того чтобы голосовать, устроили "белхи" – традиционную акцию помощи нуждающемуся в решении хозяйственных проблем. Они занялись капитальным ремонтом в доме многодетной вдовы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Муса.

По словам грозненца, никто из его родных, близких и знакомых в голосовании не участвовал из-за разочарования в выборах. "В пятницу [17 сентября] перед пятничной молитвой я встретился со своим соседом, который работает в государственных структурах. Он пояснил мне, кто и на каком участке работает, чтобы в Чечне был самый высокий процент проголосовавших – просто нужно оперативно и грамотно наладить работу "карусели" (один из способов фальсификации выборов. – Прим. "Кавказского узла"). И это не только в Грозном, а по всей республике. Мы с друзьями решили: чем идти голосовать и таким образом попытаться бороться с ветряными мельницами, что в Чечне делать небезопасно, лучше мы отремонтируем дом одной большой семье", – пояснил Муса.

О своем вынужденном участии в таких "каруселях" корреспонденту "Кавказского узла" рассказали сразу несколько бюджетников. Назвать свои фамилии они отказались. Так, учительница одной из школ Наурского района Патимат сообщила, что группа педагогов из ее школы участвовала в "карусели" все три дня голосования. "Мы все дни, как было объявлено голосование, с утра находились в актовом зале в школе, потом где-то в 11.00-12.00 несколько человек приглашали в автобус, мы приезжали на какой-либо избирательный участок, заходили туда и представлялись: "Мы автобусники". Нам давали каждому по несколько уже заполненных бюллетеней. И мы по очереди подходили к урне и забрасывали их туда. Всем вместе нельзя было подходить, нужно было соблюдать временную паузу. Нас предупредили, что могут быть видеокамеры", – рассказала Патимат.

Учительница из Урус-Мартана Разет сообщила, что и она с коллегами ездила по избирательным участкам и забрасывала бюллетени в урны. "Нам сказали, чтобы мы меняли косынки, когда приезжаем на другие избирательные участки в своем селе. Или куртки меняли. В селе учителей в лицо-то многих знают, а видеокамера фиксирует только вид сверху, голову. Поэтому нас просили платки менять и, по возможности, куртки", – рассказала Разет корреспонденту "Кавказского узла".

По словам педагога Айшат из Ачхой-Мартана, их группу возили для участия в "каруселях" в селение Белгатой Шалинского района. "Нас вызывали, видно, по мере того, как были готовы бюллетени для вброса. Поставят, где нужно, галочки, и тогда можно бросать в урну. Но самое интересное, что никто из нас, "автобусников", не проголосовал [сам]. А зачем? Все равно будет так, как задумала власть. И вообще, к чему эти выборы проводят? Ведь все знают, что это обман. Только непонятно – кто кого обманывает? Люди-то прекрасно знают, что это за выборы такие, где от демократии ничего не осталось", сказала Айшат корреспонденту "Кавказского узла".

Врач одной из больниц Грозного Тимур также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в составе группы бюджетников ездил по избирательным участкам в Грозном. Они забрасывали в урны по несколько бюллетеней каждый. "Самое поразительное, что и мы, медработники, и члены избирательных комиссий, которые вручали нам готовые бюллетени, прекрасно понимали, что все мы находимся в театре абсурда, где нам уготована роль в диком спектакле. И отказаться от навязанной тебе роли в нынешних условиях нет возможности", – заключил врач.

Оба конкурента Кадырова на выборах не только не вели агитации, но даже опасались получить поддержку избирателей, предположил автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд". "Ни Накаев, ни Хаджимурадов в своих социальных сетях ни разу не затронули тему выборов и своего участия в них. Кажется, они даже этой темы намеренно избегают. Так, Хаджимурадов даже два раза удалял свой аккаунт в Instagram, когда ему начали писать комменты с поддержкой", – указал блогер в заметке "Выборы есть, а выбора все равно нет. Кто станет следующим главой Чечни", опубликованной 15 сентября.

Сотрудница одной из госструктур в Чечне Лейла рассказала, что руководство обязало ее и ее коллег опубликовать фото заполненного бюллетеня. "Директор департамента предупредил: "Проголосовать должны все. Как и где ставить галочку, вы знаете. Фото вашего бюллетеня выложите в группу в Instagram". Дополнение "Кавказского узла" от 21.09.2021 8.45 мск: группу в WhatsApp. Я сделала так, как было рекомендовано: одна галочка – за главу, естественно. Другая – за "Единую Россию", – сообщила бюджетница корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Яхи, учительницы из села Самашки, учителей заставляют писать объяснительные о том, почему они не провели разъяснительную работу с родителями, не убедили их принять участие в голосовании.

О "каруселях" сообщил и читатель "Кавказского узла" под ником donnell_okeefe. "Бюджетников и студентов возили от участка к участку, и те "исполняли свой гражданский долг". Дочь соседей учится в Грозненском педуниверситете. Вчера ее группа "голосовала" на двух участках. Указание было – ставить в бюллетенях галочки напротив фамилии Кадырова и "Единой России", – заявил житель Чечни в комментарии к одной из публикаций о выборах. Он добавил, что не знает никого из своих родных, знакомых и близких, за исключением бюджетников и студентов, кто ходил бы голосовать.

Новости о выборах в Чечне и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России". Подробнее об этих выборах сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".