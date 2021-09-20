20 сентября 2021, 18:06

Три партии прошли в Народное собрание Дагестана

В Народном собрании Дагестана по итогам выборов будут представлены "Единая Россия", "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщил сегодня республиканский избирком.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 19 сентября в Дагестане прошло голосование на выборах в Госдуму, Народное собрание республики и органы местного самоуправления. Местные журналисты указали на низкую активность избирателей и оппозиционеров. К вечеру 19 сентября явка в Дагестане, по данным избиркома, превысила 76%, но наблюдатели сочли, что в реальности она составила менее 25%

В Народное собрание Дагестана седьмого созыва по итогам выборов прошли три партии: "Единая Россия" —  73,74%, "Справедливая Россия  — Патриоты  — За правду "  — 12,71% и КПРФ — 11,62%. Либерально-демократическая партия России и "Партия роста" не набрали необходимого числа голосов избирателей для входа в республиканский парламент, сообщила сегодня избирательная комиссия Дагестана.

На выборах в Госдуму России "Единая Россия" получила в Дагестане 81,18% голосов избирателей, КПРФ —  6,20%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" —  5,56%, ЛДПР —  2,49%, "Партия роста" —  1,05%, остальные партии набрали менее 1% голосов, говорится в сообщении на странице избиркома Дагестана в  Instagram. По трем одномандатным округам победу на выборах в Госдуму также одержали представители партии власти — в Северном округе №10 наибольшее количество голосов получил Абдулхаким Гаджиев  (84,87%), в Центральном одномандатном избирательном округе №11 — Мурад Гаджиев (80,20%), в Южном одномандатном избирательном округе №12 — Джамаладин Гасанов  (73,31%), указано в сообщении.

В выборах приняли участие  84% избирателей, включенных в списки для голосования, сообщил ТАСС со ссылкой на ЦИК Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что в 2016 году по итогам выборов в Народное собрание республики "Единая Россия" получила 75,51% голосов, "Справедливая Россия" — 10,45%, а КПРФ — 9,14% голосов. Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера.

Напомним, что в Дагестане выборы в Госдуму проходили по партийным спискам и по трем одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах было зарегистрировано 27 кандидатов в депутаты Госдумы — по девять в каждом одномандатном избирательном округе. Они были выдвинуты девятью политическими партиями: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, "Родина", ЛДПР, "Новые люди", "Яблоко", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Российская экологическая партия "Зеленые". Каждая из них выдвинула по одному кандидату в каждом одномандатном избирательном округе. О выборах в Дагестане и других регионах юга России рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Материалы о том, как прошли выборы в Дагестане и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Примечание:

"Уроженец Дагестана привлек внимание прессы в связи с выборами в Пермском крае", "Проблемы с реализацией нацпроектов бьют по имиджу руководства Дагестана", "Аналитики сочли недостаточной работу Меликова с приоритетными проблемами".

Автор: "Кавказский узел"

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