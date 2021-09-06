Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования

06 сентября 2021, 15:49

В единый день голосования изберут глав четырех регионов СКФО, в том числе пройдут вторые прямые выборы в Чечне, где снова выдвинут Рамзан Кадыров. Также 19 сентября 2021 года на Юге России состоится голосование по выборам депутатов в Госдуму, в парламенты шести регионов и трех административных центров, глав и депутатов городского, районного и сельского уровней. «Кавказский узел» подготовил справку о том, где, кого и как выбирают.

Единый день голосования

День голосования на выборах в 2021 году назначен на третье воскресенье сентября. Согласно решениям ЦИК РФ ,голосование на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, проводится в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года 1 .

При этом проведение избирательной кампании сопряжено с принятием Госдумой федерального закона от 04.06.2021 2 , получившего в СМИ название «Закон против ФБК*», — закон, временно запрещающий избираться в любые органы власти в России лицам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций .

У недопуска оппозиционных политиков к выборам сменились методы: от политических (отказ в регистрации, ликвидация партий, признание подписей недействительными, снятие зарегистрированных кандидатов, договоренности с системными партиями, раздел округов) перешли к силовым (поражение в праве баллотироваться и уголовное преследование). Ставится цель, чтобы протестный электорат вообще в выборах не участвовал .

Прямые выборы главы Чечни

19 сентября 2021 года состоятся вторые прямые выборы главы Чечни. Рамзан Кадыров возглавляет республику более 14 лет, причем первые два срока в должности его утверждал парламент. В марте 2007 года он был утвержден парламентом в должности президента Чечни, в марте 2011 года - в должности главы Чечни. В сентябре 2016 года Кадыров решил провести прямые выборы и был избран на третий срок, получив по итогам голосования, по утверждению избиркома, 97% голосов. При этом в июне 2015 года был принят федеральный закон 3 , который запрещает главам регионов занимать свой пост более двух сроков подряд . Однако этим же законом были обнулены губернаторские сроки всем главам регионов, которые вступили в должность до 1 июня 2012 года . Таким образом, Кадыров по закону получил право идти на первые прямые выборы в сентябре 2016 года, а затем и на вторые прямые выборы в сентябре 2021 года. Но исходя из запрета на избрание губернаторов более двух сроков подряд, в 2026 году законом ему будет запрещено претендовать на пост главы Чечни.

В 2021 году зарегистрировано трое кандидатов. Помимо Рамзана Кадырова, это бывший мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия» и депутат Парламента Чечни Халид Накаев от КПРФ.

Назначение Меликова, Темрезова и Меняйло

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в начале августа 2021 года заявил об утверждении решением генсовета партии кандидатур Сергея Меликова, Рашида Темрезова и Сергея Меняйло на должности глав Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии соответственно. Парламенты республик должны в сентябре наделить их полномочиями.

Формально парламентам предлагаются три кандидатуры президентом России. В соперники к Меняйло Владимир Путин предложил депутата Медею Элдзарову и председателя одного из комитетов Заксобрания Валерия Баликоева. С Темрезовым будут конкурировать координатор местного отделения ЛДПР депутат Олег Жедяев и председатель республиканского парламентского комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Ренат Акбаев. Кто будет соревноваться с Меликовым еще не определено.

Главы регионов, которые хотели переизбраться в текущем году, должны были уйти в отставку до 19 июня 2021 года. Если глава какого-либо региона уйдет в отставку после 19 июня, то сможет участвовать в выборах в единый день голосования уже 2022 года . В сентябре 2021 года на юге России выбирают глав четырех регионов в СКФО.

Выборы в Госдуму

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва осуществляются по партийным спискам и одномандатным округам. Они пройдут во всех субъектах юга России.

Список выборов депутатов парламентов субъектов

№ Наименование парламента/субъект федерации Депутатов Избирательная система Барьер для партийного списка Срок полномочий 1 Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея 50 смешанная (25 проп. + 25 маж.) 7 % (5 %) 5 лет 2 Дума Астраханской области 58 смешанная (29 проп. + 29 маж.) 5 % 5 лет 3 Народное собрание Республики Дагестан 90 пропорциональная 7 % (5 %) 5 лет 4 Народное Собрание Республики Ингушетия 32 пропорциональная 5 % 5 лет 5 Дума Ставропольского края 50 смешанная (25 проп. + 25 маж.) 5 % 5 лет 6 Парламент Чеченской Республики 41 пропорциональная 7 % (5 %) 5 лет

Список выборов депутатов представительных органов административных центров

№ Субъект федерации Административный Центр Наименование выборного органа Депутатов Избирательная система Срок полномочий 1 Кабардино-Балкарская Республика Нальчик Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 33 пропорциональная 5 лет 2 Чеченская Республика Грозный Грозненская городская дума 27 пропорциональная 5 лет 3 Ставропольский край Ставрополь Ставропольская городская дума 30 смешанная (10 проп. + 20 маж.) 5 лет

Выборы в Сириусе

Федеральная территория «Сириус» — новый для России вид публично-правового образования – выделена 22 декабря 2020 года из границ города Сочи в Имеретинской низменности на базе основного комплекса олимпийских объектов.

В июле 41-летний уроженец Имеретинской бухты Дмитрий Дрофичев, потомок нескольких поколений сочинских староверов и нынешний председатель общины, пожаловался на давление властей после того, как зарегистрировался в территориальной избирательной комиссии Сириуса в качестве самовыдвиженца для участия на выборах в местный совет. После угроз мэрии Сочи лишить его семью жилья он снял свою кандидатуру.

У территории будет экономическая самостоятельность, прямое федеральное финансирование, свои органы публичной власти с полномочиями федерального, регионального уровня и местного самоуправления. Поэтапная реорганизация произойдет в течение предусмотренного законом 5-летнего переходного периода

В Сириусе в трех округах зарегистрированы 9 259 избирателей и 19 сентября пройдут первые выборы в Совет федеральной территории .

Выборы глав и муниципальных депутатов разных уровней

Кроме вышеуказанных в большинстве регионов пройдут и другие выборы.

Адыгея: выборы и довыборы депутатов различных районов и города Майкоп.

Астраханская область: выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы главы Ахтубинского района, а также глав городов и поселков.

Волгоградская область: выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав сельских поселений.

Дагестан: выборы, повторные выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав муниципальных образований.

Ингушетия: только выборы в Госдуму и депутатов Народного собрания седьмого созыва.

Кабардино-Балкария: выборы депутатов в городских округах и муниципальных районах.

Калмыкия: повторные выборы депутата четырех сельских образований.

Карачаево-Черкесия: выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов в муниципальных районах.

Краснодарский край: выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов и глав в городах и сельских поселениях.

Ростовская область: выборы и довыборы депутатов различных уровней.

Северная Осетия – Алания: выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов в муниципальных районах.

Ставропольский край: выборы и довыборы депутатов городских дум (Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Невинномысск и Железноводск), а также повторные выборы депутата Совета депутатов Александровского муниципального округа.

Чечня: выборы депутатов районного и сельского уровней.

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов, а 9 июня 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан судом экстремистской организацией и запрещен на территории России

Примечания