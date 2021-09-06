06 сентября 2021, 15:49
Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования
В единый день голосования изберут глав четырех регионов СКФО, в том числе пройдут вторые прямые выборы в Чечне, где снова выдвинут Рамзан Кадыров. Также 19 сентября 2021 года на Юге России состоится голосование по выборам депутатов в Госдуму, в парламенты шести регионов и трех административных центров, глав и депутатов городского, районного и сельского уровней. «Кавказский узел» подготовил справку о том, где, кого и как выбирают.
Единый день голосования
День голосования на выборах в 2021 году назначен на третье воскресенье сентября. Согласно решениям ЦИК РФ ,голосование на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, проводится в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года 1.
При этом проведение избирательной кампании сопряжено с принятием Госдумой федерального закона от 04.06.2021, получившего в СМИ название «Закон против ФБК*», — закон, временно запрещающий избираться в любые органы власти в России лицам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций 2.
У недопуска оппозиционных политиков к выборам сменились методы: от политических (отказ в регистрации, ликвидация партий, признание подписей недействительными, снятие зарегистрированных кандидатов, договоренности с системными партиями, раздел округов) перешли к силовым (поражение в праве баллотироваться и уголовное преследование). Ставится цель, чтобы протестный электорат вообще в выборах не участвовал 3.
Прямые выборы главы Чечни
19 сентября 2021 года состоятся вторые прямые выборы главы Чечни. Рамзан Кадыров возглавляет республику более 14 лет, причем первые два срока в должности его утверждал парламент. В марте 2007 года он был утвержден парламентом в должности президента Чечни, в марте 2011 года - в должности главы Чечни. В сентябре 2016 года Кадыров решил провести прямые выборы и был избран на третий срок, получив по итогам голосования, по утверждению избиркома, 97% голосов. При этом в июне 2015 года был принят федеральный закон, который запрещает главам регионов занимать свой пост более двух сроков подряд 4. Однако этим же законом были обнулены губернаторские сроки всем главам регионов, которые вступили в должность до 1 июня 2012 года 5. Таким образом, Кадыров по закону получил право идти на первые прямые выборы в сентябре 2016 года, а затем и на вторые прямые выборы в сентябре 2021 года. Но исходя из запрета на избрание губернаторов более двух сроков подряд, в 2026 году законом ему будет запрещено претендовать на пост главы Чечни.
В 2021 году зарегистрировано трое кандидатов. Помимо Рамзана Кадырова, это бывший мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия» и депутат Парламента Чечни Халид Накаев от КПРФ.
Назначение Меликова, Темрезова и Меняйло
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в начале августа 2021 года заявил об утверждении решением генсовета партии кандидатур Сергея Меликова, Рашида Темрезова и Сергея Меняйло на должности глав Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии соответственно. Парламенты республик должны в сентябре наделить их полномочиями.
Формально парламентам предлагаются три кандидатуры президентом России. В соперники к Меняйло Владимир Путин предложил депутата Медею Элдзарову и председателя одного из комитетов Заксобрания Валерия Баликоева. С Темрезовым будут конкурировать координатор местного отделения ЛДПР депутат Олег Жедяев и председатель республиканского парламентского комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Ренат Акбаев. Кто будет соревноваться с Меликовым еще не определено.
Главы регионов, которые хотели переизбраться в текущем году, должны были уйти в отставку до 19 июня 2021 года. Если глава какого-либо региона уйдет в отставку после 19 июня, то сможет участвовать в выборах в единый день голосования уже 2022 года 6. В сентябре 2021 года на юге России выбирают глав четырех регионов в СКФО.
Выборы в Госдуму
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва осуществляются по партийным спискам и одномандатным округам. Они пройдут во всех субъектах юга России.
Список выборов депутатов парламентов субъектов
|
№
|
Наименование парламента/субъект федерации
|
Депутатов
|
Избирательная система
|
Барьер для партийного списка
|
Срок полномочий
|
1
|
Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея
|
50
|
смешанная (25 проп. + 25 маж.)
|
7 % (5 %)
|
5 лет
|
2
|
Дума Астраханской области
|
58
|
смешанная (29 проп. + 29 маж.)
|
5 %
|
5 лет
|
3
|
Народное собрание Республики Дагестан
|
90
|
пропорциональная
|
7 % (5 %)
|
5 лет
|
4
|
Народное Собрание Республики Ингушетия
|
32
|
пропорциональная
|
5 %
|
5 лет
|
5
|
Дума Ставропольского края
|
50
|
смешанная (25 проп. + 25 маж.)
|
5 %
|
5 лет
|
6
|
Парламент Чеченской Республики
|
41
|
пропорциональная
|
7 % (5 %)
|
5 лет
Список выборов депутатов представительных органов административных центров
|
№
|
Субъект федерации
|
Административный Центр
|
Наименование выборного органа
|
Депутатов
|
Избирательная система
|
Срок полномочий
|
1
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
Нальчик
|
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик
|
33
|
пропорциональная
|
5 лет
|
2
|
Чеченская Республика
|
Грозный
|
Грозненская городская дума
|
27
|
пропорциональная
|
5 лет
|
3
|
Ставропольский край
|
Ставрополь
|
Ставропольская городская дума
|
30
|
смешанная (10 проп. + 20 маж.)
|
5 лет
Выборы в Сириусе
Федеральная территория «Сириус» — новый для России вид публично-правового образования – выделена 22 декабря 2020 года из границ города Сочи в Имеретинской низменности на базе основного комплекса олимпийских объектов.
В июле 41-летний уроженец Имеретинской бухты Дмитрий Дрофичев, потомок нескольких поколений сочинских староверов и нынешний председатель общины, пожаловался на давление властей после того, как зарегистрировался в территориальной избирательной комиссии Сириуса в качестве самовыдвиженца для участия на выборах в местный совет. После угроз мэрии Сочи лишить его семью жилья он снял свою кандидатуру.
У территории будет экономическая самостоятельность, прямое федеральное финансирование, свои органы публичной власти с полномочиями федерального, регионального уровня и местного самоуправления. Поэтапная реорганизация произойдет в течение предусмотренного законом 5-летнего переходного периода 7
В Сириусе в трех округах зарегистрированы 9 259 избирателей и 19 сентября пройдут первые выборы в Совет федеральной территории 8.
Выборы глав и муниципальных депутатов разных уровней
Кроме вышеуказанных в большинстве регионов пройдут и другие выборы.
Адыгея: выборы и довыборы депутатов различных районов и города Майкоп.
Астраханская область: выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы главы Ахтубинского района, а также глав городов и поселков.
Волгоградская область: выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав сельских поселений.
Дагестан: выборы, повторные выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав муниципальных образований.
Ингушетия: только выборы в Госдуму и депутатов Народного собрания седьмого созыва.
Кабардино-Балкария: выборы депутатов в городских округах и муниципальных районах.
Калмыкия: повторные выборы депутата четырех сельских образований.
Карачаево-Черкесия: выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов в муниципальных районах.
Краснодарский край: выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов и глав в городах и сельских поселениях.
Ростовская область: выборы и довыборы депутатов различных уровней.
Северная Осетия – Алания: выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов в муниципальных районах.
Ставропольский край: выборы и довыборы депутатов городских дум (Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Невинномысск и Железноводск), а также повторные выборы депутата Совета депутатов Александровского муниципального округа.
Чечня: выборы депутатов районного и сельского уровней.
* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов, а 9 июня 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан судом экстремистской организацией и запрещен на территории России
Примечания
- Постановление ЦИК России - https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-TSIK-Rossii-ot-18.06.2021-N-11_87-8/
- Госдума спешно приняла "закон против ФБК". Какими будут его последствия? // Deutsche Welle, 26 мая 2021 года
- «Отстрелять на дальних подступах». На баллотирующихся в Госдуму заводят уголовные дела // ОВД-Инфо, 25 июня 2021 года
- Около нуля // Коммерсант, 18 марта 2020 года
- Госдума запретила губернаторам избираться более двух сроков подряд // ТАСС, 19 июня 2015 года
- Губернатор Ленобласти ответил на слухи о переводе в Москву после выборов // dp.ru, 10 августа 2021 года
- О федеральной территории «Сириус» // Сайт администрации территории - https://sirius-ft.ru/about.
- Три избирательных округа сформировано на федеральной территории Сириус // ТАСС, 14 мая 2021 года