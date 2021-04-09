Меняйло Сергей Иванович

09 апреля 2021, 15:49

Российский политический и военный деятель. Врио Главы республики Северная Осетия-Алания. Ранее - полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, губернатор Севастополя. Член Совета безопасности Российской Федерации с 12 августа 2016 года. Заместитель командующего Черноморским флотом России с 30 мая 2009 по 22 декабря 2011. Вице-адмирал запаса.

Глава Северной Осетии-Алании

9 апреля 2021 года Сергей Меняйло назначен врио Главы республики Северная Осетия-Алания указом президента России.

Политическая карьера

В 1990-93 годах – депутат Мурманского областного Совета народных депутатов 21-го созыва.

В апреле 2010 года Меняйло в составе группы из трех кандидатов выдвигался партией "Единая Россия" на должность главы Республики Северная Осетия - Алания.

Врио, а затем губернатор Севастополя в 2014-2016 годах .

С 28 июля 2016 года по 9 апреля 2021 - Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе .

Член Совета безопасности России с 12 августа 2016 года .

Военная карьера

С 1984 года Сергей Меняйло - помощник командира, а с 1986 года - командир базового тральщика БТ-22. В 1990 году получил назначение командиром морского тральщика "Контр-адмирал Власов". В 1995 году, после окончания военно-морской академии имени Кузнецова, Сергей Меняйло был назначен начальником штаба - заместителем командира соединения кораблей Каспийской флотилии. С 1998 года Меняйло - командир бригады кораблей охраны водного района .



В 2002 году Сергей Меняйло зачислен слушателем Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 22 июня 2004 года, после окончания академии, Меняйло в чине капитана I ранга назначен начальником штаба - первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, а в 2005 году - командиром этой базы.



Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2007 года № 717 и приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 июня 2007 года № 212 Сергею Меняйло присвоено очередное воинское звание "вице-адмирал".



В августе 2008 года Меняйло принимал участие в военно-морской десантной операции в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта. Для доставки российского воинского контингента в район противостояния Меняйло возглавил отряд кораблей Черноморского флота в Абхазии.



30 мая 2009 года указом президента Российской Федерации №722 Сергей Меняйло был назначен заместителем командующего Черноморским флотом Российской Федерации.

За время службы в ВМФ Сергей Меняйло награжден: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (18 августа 2008 года) - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, орденом "За военные заслуги", медаль "За боевые заслуги", двумя медалями "За отличие в военной службе" 1 и 2 степеней, "За безупречную службу" 3 степени, "За укрепление боевого содружества", "70 лет Вооруженных Сил СССР", "300 лет Российскому флоту", именным огнестрельным оружием – 9-мм пистолетом ПММ.

Биография

Родился 22 августа 1960 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР в русско-осетинской семье (отец - русский, мать - осетинка).



В 1983 году окончил Каспийское Высшее Военно-Морское Краснознаменное училище имени С.М.Кирова по специальности «инженер-штурман». После выпуска был назначен командиром штурманской боевой части на базовый тральщик Кольской флотилии Северного флота.

Владеет осетинским языком.

Женат, двое сыновей.

Примечания